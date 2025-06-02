Rusya'dan Ukrayna'ya ateşkes için iki seçenek: Çekil ya da silah bırak

Rusya’nın İstanbul’daki barış müzakereleri sırasında Ukrayna’ya ilettiği memorandumda ateşkes için iki ayrı öneri sunduğu ortaya çıktı: Dört bölgeden çekilmek ya da seferberliğin durdurulup terhisin başlatılması.

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Rusya ve Ukrayna heyetleri geçen ayki görüşmelerin ardından bugün yine İstanbul’da bir araya geldi.

Rus haber ajansı TASS, Çırağan Sarayı’ndaki görüşmenin ardından Rusya’nın Ukrayna’ya sunduğu ateşkes teklifinin yer aldığı memorandumu yayınladı.

Belgeye göre Rusya ilk teklifte Ukrayna ordusunun Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk’tan çekilmesini talep ediyor.

İkinci teklifteyse, Ukrayna’da askerlerin yeniden konuşlandırılmasının yasaklanması, seferberlik ve yabancı askeri yardımların sonlandırılması, ordu terhislerinin başlatılması ve üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanması gibi koşullar yer alıyor.

‘Nihai çözüm’ için talepler

Memorandumun ‘Nihai çözüm’ başlıklı bölümündeyse Rusya’nın uzun vadeli siyasi talepleri sıralanıyor.

Bu taleplerden bazıları şöyle:

Ukrayna’nın askeri ittifaklara katılmayıp tarafsız kalması

Nükleer silah bulundurmaması

Asker sayısının sınırlandırılması

Söz konusu dört bölgeyle Kırım’ın Rusya’nın parçası sayılması

Yaptırımların kaldırılması bulunuyor.

Rusça konuşan nüfusun haklarının korunması

Ukrayna Ortodoks Kilisesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması

Nazizmin yüceltilmesinin yasaklanması

Yerinden edilen ailelerin birleşmesi

Doğalgaz geçişi gibi ekonomik ilişkilerin yeniden tesisi

Taraflar şu ana dek bu şartlar konusunda kamuoyuna açık bir uzlaşıya varmış değil.