Rusya'dan Ukrayna'ya ateşkes için iki seçenek: Çekil ya da silah bırak

Rusya’nın İstanbul’daki barış müzakereleri sırasında Ukrayna’ya ilettiği memorandumda ateşkes için iki ayrı öneri sunduğu ortaya çıktı: Dört bölgeden çekilmek ya da seferberliğin durdurulup terhisin başlatılması.
Rusya ve Ukrayna heyetleri geçen ayki görüşmelerin ardından bugün yine İstanbul’da bir araya geldi.
Rus haber ajansı TASS, Çırağan Sarayı’ndaki görüşmenin ardından Rusya’nın Ukrayna’ya sunduğu ateşkes teklifinin yer aldığı memorandumu yayınladı.
Belgeye göre Rusya ilk teklifte Ukrayna ordusunun Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk’tan çekilmesini talep ediyor.
İkinci teklifteyse, Ukrayna’da askerlerin yeniden konuşlandırılmasının yasaklanması, seferberlik ve yabancı askeri yardımların sonlandırılması, ordu terhislerinin başlatılması ve üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanması gibi koşullar yer alıyor.
‘Nihai çözüm’ için talepler
Memorandumun ‘Nihai çözüm’ başlıklı bölümündeyse Rusya’nın uzun vadeli siyasi talepleri sıralanıyor.
Bu taleplerden bazıları şöyle:
- Ukrayna’nın askeri ittifaklara katılmayıp tarafsız kalması
- Nükleer silah bulundurmaması
- Asker sayısının sınırlandırılması
- Söz konusu dört bölgeyle Kırım’ın Rusya’nın parçası sayılması
- Yaptırımların kaldırılması bulunuyor.
- Rusça konuşan nüfusun haklarının korunması
- Ukrayna Ortodoks Kilisesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması
- Nazizmin yüceltilmesinin yasaklanması
- Yerinden edilen ailelerin birleşmesi
- Doğalgaz geçişi gibi ekonomik ilişkilerin yeniden tesisi
Taraflar şu ana dek bu şartlar konusunda kamuoyuna açık bir uzlaşıya varmış değil.