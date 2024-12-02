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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: Esad'ı desteklemeye devam ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Beşar Esad’ı desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilere gündemi değerlendiren Peskov, Suriye Devlet Başkanı Esad’ı desteklemeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:


“Beşşar Esed’i desteklemeye devam ediyoruz.

Buna göre temaslarımızı sürdürüyor ve durum analizi yapıyoruz.

(Suriye’deki) Durumun istikrara kavuşturulması için gerekli duruş belirlenecek.”

‘Putin, Zelenski’ye mesaj iletmedi’

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kiev’e giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e mesaj iletmediğini söyledi.

Almanya’nın Kiev’i desteklemeye devam ettiği için bu ziyaretten yeni bir şey beklemediklerini dile getiren Peskov, “Cephedeki durum belli. Her halükarda kendi çıkarlarımızı güvence altına almak niyetindeyiz” dedi.

Peskov, Gürcistan’daki durumu Ukrayna’daki meydan olaylarına benzeterek şunları söyledi:

“Burada, durumu bozma girişimleri söz konusu. Benzerini bazı ülkelerde gördük. Bu, Ukrayna’daki Meydan olaylarına benziyor.

Turuncu Devrim’in hayata geçirildiğine dair tüm işaretler. Turuncu Devrim’le benzer hususlar var. Gürcistan yönetimi, durumu istikrara kavuşturmak ve sakinleştirmek için önlemler alıyor.”

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