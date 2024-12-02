İran dışişleri bakanı Ankara'da: Türkiye'yle anlaşmayı umuyoruz

Ankara’da konuşan İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi, Türkiye’yle ‘ortak kaygılarının olduğunu ve ‘anlaşmayı umduklarını’ söyledi.

Fotoğraf: TRT Haber

2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki gruplar, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna yönelik saldırı başlatmıştı.

Örgüt Halep’in büyük bir kısmıyla İdlib’in genelinde hakimiyeti sağlamıştı.

Dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi bugün de Ankara’da.

İran medyasına konuşan Erakçi, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yapacağı görüşmede ‘büyük ölçüde ortak kaygılara odaklanacaklarını’ söyledi.

“Türkiye ve İran farklı konularda her zaman birbirlerine danışmışlardır. Geçmişte anlaştığımız ve anlaşamadığımız konular oldu.

Bu kez bölgesel istikrara yol açacak ve Suriye’nin ya da bölgenin bir kez daha teröristler için bir merkez haline gelmesini önleyecek konularda ortak bir anlayışa varılacağını umuyoruz.”

‘İran her türlü desteği sağlayacak’

Erakçi, Esad’laysa ‘iyi bir görüş alışverişinde bulunduklarını’ söyledi:

“Elbette koşullar zor ancak kesin olan Suriye hükümetinin ruhu ve tekfirci teröristlerin bu son komplosuna karşı dimdik duran direnişi.

Geçmişte IŞİD ve diğer terör gruplarının Suriye’yi iç savaşa sürüklediği daha da zor zamanlar oldu ancak bunlarla yüzleşildi ve şimdi başka bir fırsat buldular. Siyonist rejimin Lübnan ve Filistin’i işgalinden kaynaklanan koşullar nedeniyle yeniden dirilmeyi düşünüyorlar.

Suriye ordusu ve hükümeti teröristlere karşı koyabilecek güçte. Elbette direniş grupları da yardım edecek. İran İslam Cumhuriyeti de tekfircilerin ortadan kaldırılması için gerekli görülen her türlü desteği sağlayacak.“