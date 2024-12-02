Fidan ve Erakçi duyurdu: Astana süreci yeniden hayata geçecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Astana sürecinin yeniden hayata geçeceğini duyurdu.

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2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki gruplar, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna yönelik saldırı başlatmıştı.

Örgüt Halep’in büyük bir kısmıyla İdlib’in genelinde hakimiyeti sağlamıştı.

İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi’yle Fidan Ankara’da görüştü.

İkili ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan ve Erakçi, Türkiye, Rusya ve İran’ın yürüttüğü Astana sürecinin yeniden hayata geçeceğini duyurdu.

Fidan: Şam kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşmalı

“Türkiye ve İran teröre karşı işbirliğini sürdürecek” diyen Fidan ‘PKK ve uzantılarına karşı İran ve Türkiye’nin görüş birliği içerisinde olduğunu’ belirtti.

Fidan şöyle devam etti:

*Suriye’deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır.

* Son gelişmeler Şam’ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

* Suriye’deki iç savaşın daha da tırmanmasını istemiyoruz.

Erakçi: Suriye’deki grupların yeniden aktive edilmesi ve Halep’e saldırmaları endişe verici

Ardından konuşan Erakçi’yse, Şam’a desteklerini sürdüreceklerini söyledi:

*Bölgedeki sorunların kökeninin dış müdahaleler olduğuna inanıyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre Suriye’de terör faaliyeti gösteren grupların İsrail ve ABD’yle bağı bulunmakta. Bu gruplar Suriye’de güvensizlik ortamı yaratmaya teşvik edildi.

* Suriye’deki grupların yeniden aktive edilmesi ve Halep’e saldırmaları endişe vericidir. Böyle bir tehlike komşu devletleri de etkileyecektir. Astana sürecinin korunması hususunda ortak bir iki ülke ortak perspektife sahiptir.

* Suriye’nin istikrarsızlaşmasının sonuçlarını tüm bölge ülkeleri görecek. Bu proje bize göre bir siyonist projesi. Kimse bu siyonistlerin rolünü göz ardı etmemeli.

* Bizler komşu ülkeler olarak hızlı ve etkili girişimlerle Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasını engellemeliyiz. Bizim Suriye hükümetine desteğimiz kesindir. Bugüne kadar nasıl ki yanlarında durduysak yine yanlarında durmaya devam edeceğiz.