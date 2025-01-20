RTÜK başkanı ile dekan arasında 'teğmen' krizi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kendisini eleştiren Milli Savunma Üniversitesi Dekanı Cemalettin Şahin’e tepki gösterdi: “Üç-beş tane teğmen adayının organize etmiş olduğu kalkışma benzeri bir olaya müdahale edin, üzerinize düşeni yapın, daha sonra RTÜK’ü konuşalım sizinle.”

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Şahin, dün akşam 24 TV’de katıldığı Arafta Sorular adlı programda şunları dedi:

* Milli Savunma Üniversitesi’nde bir dekanımız, tarihçi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörümüzle birlikte program yapıyor. Tarih konularını işliyor. Bir anda nedense konu dönüyor RTÜK’e geliyor. Profesör bir hocamız, 850 çalışanı olan, emek veren hepsi pırıl pırıl gençlerden oluşan bir anayasal kuruma diyor ki “Ben RTÜK’ün Türkiye’de ne iş yaptığını inanın bilmiyorum. Oradaki çalışanlara niye maaş veriliyor onu da bilmiyorum. RTÜK var mı yok mu onu da bilmiyorum. Geçmişteki oradaki sigara görüntülerine kapatan RTÜK işte yengesi ile bir ahlak dışı ilişkiye neden müdahale etmez?”

* Şimdi bu arkadaşımız bize alo dese bunun ne olduğunu veya bir mail atsa anlatacağız. Veya karşısındaki rektör anlatacak o biliyor, bu durumları. En azından bildiğini düşünüyoruz hocanın ismini de vereceğim. Profesör Dr. Cemalettin Şahin denilen bir dekan. Bu arkadaşımızın bahsettiği dizi 25 sene önceki dizi, bahsettiği konu 25 sene önceki konu.

* Günümüzde böyle bir olayın olma ihtimali bile yok. Temel problemimiz bu fakat arkadaşımız bunu söylüyor. Ve milyonlarca yorum üzerinden şahsım ve kurum rencide ediliyor. “Aile değerlerine sahip çıkmayan RTÜK Başkanı istifa” gibi. Ben 25 sene önce oynanan bir dizinin bedelini ödüyorum. Şimdi bu bizim mahalledense buna üzülürüm ve kızarım. Ben yaptığımı biliyorum. Biz bunu anlatamıyoruz belki. O zaman o hocaya derler ki “Senin çatının altında sekiz, 10 tane teğmen adayı kılıç çattı. Organize etti onlarca teğmen orada kılıç çattı. Sen neredeydin? Bunlarla ilgili olarak ne yaptın? Bunlarla ilgili olarak iki-üç satırlık bir açıklamanın haricinde Milli Savunma Üniversitesi olarak veya dekanlık olarak bir açıklama yaptın mı?” Topu attın Milli Savunma Bakanlığı’nın üzerine o zaman ben de bu alana girerim. Şimdi doğru mu bu benim yaptığım? Onun yaptığı ne kadar doğruysa benim yaptığımda o kadar doğru.

* Ben en azından toplumda bazı olayları takip etmeye çalışan bir kişi olarak soruyorum. Ben o zaman derim ki; hocam kusura bakmayın, tarihçisiniz tarihte kalmışsınız. Önce Milli Savunma Üniversitesi’ndeki devletin en üst kesiminin olduğu bir esnada, bir tabiri yerindeyse “Kendisini bilmez üç-beş tane kişinin organize etmiş olduğu, teğmen adayının etmiş olduğu bir kalkışma benzeri bir olaya müdahale edin, üzerinize düşeni yapın, daha sonra RTÜK’ü konuşalım sizinle.” Temel problemimiz bu aslında. İsim de verdik o kadar şey de söyledik kusura bakmasınlar ama bu kadar kolay değil devlet yetkilisi, görevlisi ya da bir kurum başkanı ile ilgili olarak bu kadar rahat iftira atılmamalı.