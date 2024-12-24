Teğmenlere ihraç talebi 16 Ocak'ta görüşülecek

İhraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenlerin dosyası 16 Ocak 2025’te görüşülecek.

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Bu yılki Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos’taki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.

Disipline sevk edilenler arasında alternatif yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerle birlikte bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe‘ye göre bakanlık kaynakları işlem yapılan personel sayısının 10’un altında olduğunu söyledi.

B Yüzü‘ndeki haberdeyse YDK’nın dosyayı 16 Ocak 2025’te görüşeceği açıklandı.

Haberde tarihin teğmenlere iletildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Kılıçlı yemin törenine dair tartışmaların ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teğmenleri hedef almış ve şöyle demişti: “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’se 25 Kasım’a kadar ‘sabır’ istemişti: “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu’nda vereceğiz.”

Ancak bu tarihte bir karar çıkmamıştı.