MSB resmen duyurdu: Disiplin kurulu teğmenler için 16 Ocak'ta toplanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) teğmenler için 16 Ocak’ta toplanacağını duyurdu.

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Bu yılki Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos’taki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz‘ diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.

Disipline sevk edilenler arasında alternatif yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerle birlikte bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu belirtilmişti.

Anka‘nın aktardığına göre MSB, açıklamasında konuya ilişkin şunları söyledi:

“Yüksek Disiplin Kurulu, 16 Ocak’ta teğmenlerin durumunu değerlendirmek üzere toplanacaktır. Şu anda teğmenlerin savunmaları alınmaktadır.

Yüksek Disiplin Kurulu’nun bütün verileri değerlendireceği gün 16 Ocak’tır. 16 Ocak’ta karar verilmesi durumunda, hazırlanacak gerekçeli kararın sonrasında kamuoyu ile paylaşılması beklenmektedir.”

Ne olmuştu?

Kılıçlı yemin törenine dair tartışmaların ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teğmenleri hedef almış ve şöyle demişti: “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’se 25 Kasım’a kadar ‘sabır’ istemişti: “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu’nda vereceğiz.”

Ancak bu tarihte bir karar çıkmamıştı.