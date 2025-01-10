İhracı istenen teğmenler yazılı savunma gönderdi

İhraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenler yazılı savunmaları Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderdi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos 2024’teki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.

Bunun üzerine teğmenler, ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) konuyu görüşmek üzere 16 Ocak 2025’te toplanması bekleniyor.

ANKA‘nın aktardığına göre teğmenlerin avukatları imzaları tamamlayarak, yazılı savunmaları Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ekleriyle beraber sundu.

Teğmenler ve avukatlar, YDK’de sözlü savunma da yapacak.