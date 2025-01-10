Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhracı istenen teğmenler yazılı savunma gönderdi

İhraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenler yazılı savunmaları Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderdi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos 2024’teki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.


Bunun üzerine teğmenler, ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) konuyu görüşmek üzere 16 Ocak 2025’te toplanması bekleniyor.

ANKA‘nın aktardığına göre teğmenlerin avukatları imzaları tamamlayarak, yazılı savunmaları Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ekleriyle beraber sundu.

Teğmenler ve avukatlar, YDK’de sözlü savunma da yapacak.

MSB resmen duyurdu: Disiplin kurulu teğmenler için 16 Ocak’ta toplanacak

Teğmenlere ihraç talebi 16 Ocak’ta görüşülecek

MSB’den teğmenler açıklaması: Mesele kılıç çatmak değil

MSB: Yemin töreni incelemede, gereken yapılacak

AKP’de ‘teğmen’ kavgası büyüyor: Mücahit Birinci de dahil oldu

Teğmenler tartışması: Yiğit Bulut’un ‘Çer çöpler’ sözü Mehmet Metiner’i kızdırdı

Erdoğan’dan teğmenlere: Birkaç kendini bilmez temizlenecek

SON HABERLER