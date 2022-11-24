Ronaldo’ya 120 milyon avroluk teklif!

Manchester United’dan ayrılan Cristiano Ronaldo’ya, Suudi Arabistan’dan senelik 120 milyon avroluk teklif geldi.

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Ronaldo’nun, bir söyleşide söyledikleri, takımı Manchester United’la arasını açmıştı. Daha sonra Manchester United’ın Twitter hesabı üzerinden, Ronaldo’yla sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği açıklanmıştı.

İki sene daha futbol oynamak isteyen Ronaldo’nun yeni adresiyse merak konusu.

Marca’nın haberine göre Ronaldo’ya Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımından senelik yaklaşık 120 milyon avroluk teklif geldi.

Ronaldo’nun ismi eski kulübü Real Madrid’le birlikte Chelsea’yle de anılıyor.

Ronaldo, Manchester United’ı kendisini kulübü satın almaya zorlamakla, yöneticilerini de nisanda yeni doğan oğlunu kaybettiğinde anlayışsız olmakla suçlamış, teknik direktör Erik’ten Hag’ın kendisine saygı göstermediğini söylemişti. Ayrıca Glazer ailesinin kulübü umursamadığını, kendisini takımın ihanetine uğradığını hissettiğini dile getirmişti.

Kulüp, yıldız futbolcunun açıklamalarını ‘incelemeye aldığını’ duyurmuştu.