Putin, Trump'ı övdü: Çözüm bulacağından eminim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD başkanı seçilen Donald Trump’ı överken, Ukrayna’yı başkent Kiev’i orta menzilli balistik füzeyle vurmakla tehdit etti.

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Euronews Türkçe‘nin aktardığına göre dün Kazakistan’da Kazakistan’da eski Sovyet ülkelerinden oluşan bir güvenlik ittifakının zirvesinden sonra bir basın toplantısı düzenleyen Putin “Oreşnik’in orduya (Ukrayna’ya), askeri sanayi tesislerine ya da Kiev de dahil olmak üzere karar alma merkezine karşı kullanılmasını ihtimal dışı bırakmıyoruz” dedi.

Oreşnik füzesi geçen hafta ilk kez Ukrayna’ya fırlatılmış ve Dnipro’daki bir silah fabrikası hedef alınmıştı.

Füzenin altı savaş başlığı taşıdığını ve ses hızının 10 katı hızla hareket edebildiğini belirten Putin, bunun hiçbir modern hava savunma sistemi tarafından önlenemeyeceğini iddia etti.

‘Birkaçı tek saldırıda kullanılırsa nükleer bir silahla karşılaştırılabilir’

Putin ‘birkaç Oreşnik füzesinin tek bir saldırıda kullanılmasının yıkıcı gücü bakımından nükleer bir silahla karşılaştırılabilir olacağını’ belirtti.

Rus lider ‘Oreşnik’in yeraltı sığınaklarına girebileceğini ve her şeyi toza çeviren düzinelerce alt mühimmat bırakabileceğini’ söyledi ve ekledi: “Ancak Oreşnik elbette bir kitle imha silahı değil.”

‘Trump zeki ve deneyimli’

Putin ABD’nin Ukrayna’nın Rusya’yı uzun menzilli füzelerle vurmasına izin verme kararı içinse, bir sonraki ABD yönetiminin bir barış anlaşmasını müzakere etmesini zorlaştırmayı amaçlayabileceğini belirtti.

Trump’ı ‘zeki’ ve ‘deneyimli’ bir lider olarak niteleyen Putin ‘Beyaz Saray’ı yeniden ele geçirmek gibi bir zorluğun üstesinden geldiği için bir çözüm bulabileceğinden emin olduğunu’ dile getirdi.

Trump daha önce Ukrayna’daki savaşı ‘bir günde’ sona erdirebileceğini iddia etmişti.