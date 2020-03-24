Galler Prensesi Kate’in kansere yakanlandığını açıklayıp türünü söylememesi dikkat çekti.

Kate Middleton önceki gün yayınladığı videoyla sağlık durumu hakkında genel bilgiler vermişti.

Peki prensesin sağlık durumuyla ilgili şimdilik neler biliniyor? Huffpost derledi.

Ne tür bir ameliyat geçirdi?

Kate, 16 Ocak’ta ‘karın ameliyatı’ olarak tanımlanan bir ameliyat geçirdi. Haber, ertesi gün Kensington Sarayı’nın Kate’in planlı bir ameliyatın ardından iyileştiğini açıklamasına kadar saklandı. O dönemde yetkililer, durumunun kanser olmadığını belirtmiş ancak ne tür bir ameliyat olduğunu belirtmemiş, yalnızca başarılı geçtiğini belirtmişti.

Kanseri ne zaman teşhis edildi?

Cuma günü yayınladığı videoda Kate şunları söyledi: “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser olduğum ortaya çıktı.”

Ne tür bir kanser bulunduğunu ise söylemedi ve kemoterapisinin ayrıntılarını da vermedi.

Fotoğraf: The Sun

Ameliyattan sonra kansere rastlamak alışıldık bir durum mu?

Güney Kaliforniya’daki City of Hope kanser merkezinde cerrah Dr. Yuman Fong, kanserli olmayan bir sorun için yapılan ameliyatlardan sonra kansere rastlamak ender bir durum. Her 100 kişiden dördünde görülüyor.

Fong, “Bu yüzde 4’lük oran, safra kesesi veya yumurtalık kistlerinin alınması gibi iyi huylu olduğu düşünülen bir hastalık nedeniyle ameliyathaneye giden birini temsil ediyor” dedi.

Bu kadar genç bir insanda kansere rastlamak alışıldık bir durum mu?

Evet, genç yetişkinlerde kanser nadir görülür. Ancak gelişmiş ülkelerde genç yetişkinler arasında bazı kanserlerin görülme oranı artıyor. Prenses Kate 42 yaşında.

Kate ne tür bir tedavi görüyor?

Prenses, tedavinin erken aşamasında bulunduğunu belirtti.

Saraydan yapılan açıklamada, kansere veya tedavisine ilişkin, şubat sonlarında başladığı dışında herhangi bir ayrıntı verilmedi.

“Daha fazla özel tıbbi bilgi paylaşmayacağız” denen açıklamada, herkes gibi prensesin de tıbbi mahremiyet hakkına sahip olduğu belirtildi.

Tedavi ne kadar sürecek?

Saraya göre bu doktorlara bağlı. Açıklamada, “Prenses şu anda iyileşme yolunda” dendi.

Ne olmuştu?

Yıl başında geçirdiği planlı karın ameliyatından sonra ortadan kaybolarak birçok spekülasyona yol açan Kate Middleton, geçen hafta Britanya’da kutlanan Anneler Günü için Instagram hesabında çocuklarıyla birlikte bir fotoğraf ve kutlama mesajı paylaşmıştı. Ancak kısa süre sonra fotoğrafta bazı oynamaların yapıldığı ortaya çıkmış ve dedikodu kazanı yeniden kaynamaya başlamıştı. Kate bunun üzerine ertesi gün özür mesajı paylaşmış ve fotoğrafta kendisinin oynama yaptığını söylemişti.

Dedikoduları susturmak uğruna yapılan bu hamle de başarısızlıkla sonuçlanınca Kate, birkaç saat sonra eşi Galler Prensi William’la Windsor Kalesi’nden ayrılırken görüntülenmişti.

Son olarak William ve Kate’in beraber alışveriş yaptığı görüntüler The Sun’da yayınlanmıştı. Görüntülerde çift Berkshire’daki evine yakın bir dükkandan çıkarken sohbet ediyor ve mutlu görünüyordu.