Philips, 6 bin kişiyi işten çıkaracak

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, karlılığını geliştirmek için 6 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Philips işten çıkarmaların yarısının bu yıl, diğer yarısının da 2025’e kadar yapılacağını açıkladı.

Philips’in yeni CEO’su Roy Jakobs, ekimde çalışanlarının yüzde 5’inin, yani yaklaşık 4 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

İşten çıkarmalarla şirketin kar marjının 2025’e kadar düşük 10’lu seviyelere ve 2025’ten sonra orta ila yüksek 10’lu seviyelere çıkartılması hedefleniyor.

İşten çıkarma dalgası

Pandemi sırasında çalışan sayılarını yükselten teknoloji şirketleri, gelecekteki mali belirsizlikle ilgili endişelere yanıt olarak çalışanlarını işten çıkarıyor.

Facebook ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin dünya çapındaki personelinin yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkaracağını bildirmişti. Bu oranın 11 binden fazla çalışanı kapsayacağı tahmin ediliyor.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon da 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bu şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası.

ABD’li teknoloji şirketlerinden Microsoft’un da geçen günlerde çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkarmayı planladığı belirtilmişti.

Spotify da bir hafta önce 600 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.