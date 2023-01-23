Spotify yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma dalgası Spotify’ı da vurdu. Şirket, 600 kişiyi işten çıkaracak.

Bloomberg’ün aktardığına göre Spotify, artan maliyetleri düşürmek için 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Bu, çalışanların yaklaşık yüzde 6’sına denk geliyor.

Şirkette şu an 9 bin 800 civarında kişi çalışıyor.

İşten çıkarma dalgası

Pandemi sırasında çalışan sayılarını yükselten teknoloji şirketleri, gelecekteki mali belirsizlikle ilgili endişelere yanıt olarak çalışanlarını işten çıkarıyor.

Facebook ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin dünya çapındaki personelinin yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkaracağını bildirmişti. Bu oranın 11 binden fazla çalışanı kapsayacağı tahmin ediliyor.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon da 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bu şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası.

ABD’li teknoloji şirketlerinden Microsoft’un da geçen günlerde çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkarmayı planladığı belirtilmişti.