Teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası büyüyor: Microsoft, binlerce çalışanı kovmaya hazırlanıyor

ABD’li teknoloji şirketlerinden Microsoft’un çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

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AA’nın İngiliz Sky News’un haberinden aktardığına göre şirketin binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.

Haberde, 220 binden fazla kişiyi istihdam eden Microsoft’un işgücünü yaklaşık yüzde 5 azaltmayı planladığı, bunun yaklaşık 11 bin kişinin işten çıkarılması anlamına geldiği kaydedildi.

Ayrıca, Bloomberg’in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde de Microsoft’un 18 Ocak’ta bazı mühendislik birimlerinde işten çıkarmaya gitmeyi planladığını belirtildi.

İşten çıkarma dalgası

Pandemi sırasında çalışan sayılarını yükselten teknoloji şirketleri, gelecekteki mali belirsizlikle ilgili endişelere yanıt olarak çalışanlarını işten çıkarıyor.

Facebook ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin dünya çapındaki personelinin yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkaracağını bildirmişti. Bu oranın 11 binden fazla çalışanı kapsayacağı tahmin ediliyor.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon da 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bu şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası.