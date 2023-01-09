Teknolojide başlayan işten çıkarma dalgası bankalara sıçradı

ABD’nin büyük bankalarından Goldman Sachs, ‘zorlu ekonomik koşullar’ nedeniyle çarşambadan itibaren işten çıkarma dalgasına başlayacak.

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Salgın döneminde çok sayıda kişiyi işe alan Goldman Sachs’ın çalışan sayısı, bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle 49 bine ulaşmıştı.

Şirketin ‘karlılık hedeflerini tutturma’ ve ‘zorlu ekonomik koşullara’ hazırlık gerekçesiyle işten çıkarmalara başlayacağı iddia ediliyordu.

Bloomberg’de dün yer alan habere göre Goldman Sachs yaklaşık 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar da işten çıkarma işlemlerinin çarşamba başlayacağını duyurdu. Kaynaklar 3 binin üzerinde çalışanın işten çıkarılacağını ancak nihai sayının henüz belirlenmediğini söyledi.

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma dalgası

İşten çıkarma dalgası ilk olarak teknoloji şirketlerinde başlamıştı. Pandemi sırasında çalışan sayılarını yükselten teknoloji şirketleri, gelecekteki mali belirsizlikle ilgili endişelere yanıt olarak çalışanlarını işten çıkarıyor.

Facebook ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin dünya çapındaki personelinin yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkaracağını bildirmişti. Bu oranın 11 binden fazla çalışanı kapsayacağı tahmin ediliyor.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon da 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bu şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası.