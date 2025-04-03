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Yaramazlara biraz batar!

PFDK'dan Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verdi.

Fotoğraf: AA

Adalı’ya kulübün resmi YouTube kanalında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle ceza verildi.


TFF’nin verdiği diğer cezalarsa şöyle:

* Beşiktaş’a resmi YouTube kanalındaki açıklamalar, saha olayları ve çirkin ve kötü tezahüratın dördüncü kez tekrarlanması nedeniyle toplamda 3 milyon iki bin lira para cezası

* Kayserispor’a stadyuma usulsüz seyirci alınması ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle toplamda 945 bin lira para cezası

* Galatasaray’a çirkin ve kötü tezahüratla saha olayları nedeniyle toplamda 828 bin lira para cezası

* Beşiktaş futbolcusu Semih Kılıçsoy’a rakip takım oyuncusuna ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası

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