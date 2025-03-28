TFF, Beşiktaş ve Adalı'yı disipline sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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TFF, siyah beyazlıların yabancı hakem talebini reddetmiş, Beşiktaş-Galatasaray maçı için Yasin Kol’u görevlendirmişti.

Adalı kararı ‘adaletsizlik’ olarak niteleyerek eleştirmişti: “Ülkemizde derbi maçları yabancı hakemler yönetecekse bu durum bütün derbiler için geçerli olmalıydı. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atamakla dereyi geçerken at değiştirmiş oldu.

O gün Türk hakemlerine ‘Siz derbi yönetebilecek hakemler değilsiniz’ mesajı verildi. Galatasaray’la, Fenerbahçe dışındaki Türk takımlarına da ‘Sizin maçlarınız yabancı hakem tarafından yönetilecek kadar önemli değil’ denildi.“

Beşiktaş başkanı, hakem Kol’uysa “Yapılan adaletsizlik yetmezmiş gibi bu karşılaşmaya bizi daha önceki sezonlarda Alanya’da doğramış, FIFA kokartı olmayan, yabancı dil bilmeyen ve kariyerinde derbi bile yönetmemiş bir hakemi vermişler” sözleriyle hedef almıştı.

Federasyon bu açıklamaları gerekçe göstererek Adalı’yı ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ ve ‘müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret’ iddiasıyla PFDK’ya sevk etti.

Beşiktaş da açıklama siyah beyazlıların resmi sitesinden yayınlandığı için disipline gönderildi.

Süper Lig’de heyecan yeniden başlıyor: Bugün dört maç var

Beşiktaş ve Galatasaray cumartesi 20:30’da karşılaşacak. Süper Lig’de 29’uncu hafta programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)