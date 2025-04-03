Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması: 'Kurşun yemiş' refleksiyle kendini yere atan…

Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho’nun Galatasaray’ın hocası Okan Buruk’un burnunu sıkmasıyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Açıklamada Buruk için “kendisini adeta ‘kurşun yemiş’ refleksiyle profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir” denildi.

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Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Galatasaray Fenerbahçe’yi 2-1 yenmişti.

Son dakikaları gergin geçen maçta Fenerbahçe’de yedek kulübesindeki Mert Hakan ve Salvatore Foti, Galatasaray’da Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz kırmızı kart görmüştü.

Son düdüğün ardından gerginlik yeniden tırmanmış, Mourinho saha içinde Buruk’un burnunu sıkmıştı. Buruk’sa acıyla yerde kalmıştı.

Fenerbahçe’nin hocası bu hareketi nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Kulübün konuyla ilgili X‘ten yayınlanan açıklamasında Buruk’un hareketinin ‘planlı’ olduğu belirtilerek şunlar söylendi:

“Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır. Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta ‘kurşun yemiş’ refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur. Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır. Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır.”