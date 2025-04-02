Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı

Türkiye Kupası’nda son dakikaları gergin geçen maçın sonunda Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho, Galatasaray’ın hocası Okan Buruk’un burnunu sıktı.
Karşılaşmanın 87’nci dakikasında Galatasaraylı Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Mert Müldür arasında gerginlik çıktı.
Tartışma saha kenarında takımların yedek kulübeleri arasında büyüdü. Güvenlik güçleri sahaya girip müdahale etmek zorunda kaldı.
Barış Alper oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine yürürken saha kenarında yeniden gerginlik çıktı.
Bir süre sonra yatışan gerginliğin neticesinde Galatasaray’da Kerem Demirbay ve Barış Alper, Fenerbahçe’de Mert Hakan ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
Maçın son düdüğünün ardından Portekizli teknik direktör, Buruk’un burnunu sıktı. Galatasaray’ın hocası acıyla kendini yere bıraktı.