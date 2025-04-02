Galatasaray kupada Fenerbahçe'yi eledi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yendi.

Sarı-kırmızılılar, kupada yarı finale yükseldi.

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Karşılaşmanın 10’uncu dakikasında orta sahadan atılan uzun topta Çağlar Söyüncü’nün Barış Alper Yılmaz’dan önce müdahale ettiği top Victor Osimhen’in önünde kaldı. Galatasaray Nijeryalı yıldızıyla 1-0 öne geçti.

14’üncü dakikada sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi.

24’üncü dakikada soldan atılan kornerde Kaan Ayhan’ın kafa vuruşu Kostic’den döndü. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Kaan’ın vuruşunda Kostic bir kez daha gole engel oldu. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın, 26’ıncı dakikada pozisyonu tekrar izleyerek Kostic’in elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.

Bir dakika sonra Osimhen penaltı vuruşunu değerlendirerek takımını 2-0 öne geçirdi.

Sarı-lacivertliler 45+1’inci dakikada Talisca’nın pasını tamamlayan Szymanski’nin dokunuşuyla farkı bire indirdi.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı pozisyonlarla son dakikalara doğru gelinirken iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı.

Gerginliğin taraflarından biri olan Victor Osimhen oyundan alındı. O sırada tartışma saha kenarında takımların yedek kulübeleri arasında büyüdü. Güvenlik güçleri sahaya girip müdahale etmek zorunda kaldı.

Bir süre sonra yatışan gerginliğin neticesinde Galatasaray’da Kerem Demirbay ve Barış Alper, Fenerbahçe’de Mert Hakan ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

11 dakikalık uzatma eklendi.

Uzatmaların son dakikasında Fenerbahçe Milan Skriniar’ın şutunda gole çok yaklaştı ancak Davinson Sanchez topu çizgiden çıkardı.

Maç bu sonuçla tamamlanırken Galatasaray rakibini eleyerek yarı finale yükseldi.