Okan Buruk, Mourinho'nun müdahalesini 'abartmayacağını' söyledi: Şık değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupa maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun burnunu sıkması için, “Abartmayacağım ama güzel bir şey değil” dedi.

Fotoğraf: AA

Özellikle son dakikaları gergin geçen Ziraat Kupası Çeyrek Final karşılaşmasını Galatasaray 2-1 kazandı.

Maç oynanırken Fenerbahçe’de yedek kulübesindeki Mert Hakan ve Salvatore Foti, Galatasaray’da Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü.

Son düdüğün ardından gerginlik yeniden tırmandı. Fenerbahçe’den Fred de kırmızı kart gördü.

Saha içinde Mourinho, Buruk’un burnunu sıktı. Buruk acıyla yerde kaldı.

Fenerbahçe’nin hocası bu hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü.

Buruk, maçın ardından, “Abartmayacağım ama güzel bir şey değil, şık değil” dedi.

Galatasaray hocası şöyle konuştu:

“Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu, ben devam ederken arkadan eliyle burnumu sıktı. Hafif bir çizik oldu. Güzel, şık bir şey değil. Hep oyunun içinde kalmak istiyoruz. Çok da bu konuda abartmayacağım. Maçtan önce de sonra da elimizi sıkmamız gerekiyordu. Onu yaşayamadık. Çok önemli değil, çok abartmayacağım.”

Buruk basın toplantısında da, “Bu konu hakkında çok konuşmayacağım. Tabii ki fiziki tepkisini doğru bulmuyorum ama uzatmayacağım” diye konuştu.