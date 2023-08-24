Pentagon: Prigojin öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Prigojin’in öldürüldüğünü kaydetti.
AA’da yer alan habere göre Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryde, Prigojin’in ölümüne ilişkin basına konuştu.
Ryde, ABD’nin Prigojin’in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, “Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde” dedi.
Ne olmuştu?
Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, önceki gün ülkenin Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner lideri Prigojin’in de bulunduğunu açıklamıştı.
BBC Britanya makamlarına dayandırdığı haberinde uçağın, Putin’in emriyle Rusya iç istihbarat kuruluşu Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) tarafından düşürüldüğünü bildirmişti.
İddiaların odağındaki Putin’se hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemiş ve “Soruşturma Komitesi ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek” demişti.