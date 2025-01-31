Özel'in kapısı teğmenlere açık: İstedikleri görev başımızın üstündedir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beş teğmenle üç disiplin amirinin TSK’dan ihraç edilmesinin ardından “Teğmenler bundan sonra kendilerini nerede görmek istiyorlarsa o görmek istedikleri görev başımızın üstündedir, teminatı biziz” dedi.

Fotoğraf: CHP

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos 2024’teki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılıklarını bildirmişti. Teğmenler kısa süre sonra ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Tartışmalı karar sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz” demişti.

Disipline sevk edilenler arasında teğmenlerin yanı sıra bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu bildiriliyordu.

Bakanlık kaynakları, BBC Türkçe’ye işlem yapılan personel sayısının 10’un altında olduğunu bildirmişti.

MSB soruşturma kapsamında sıralı üç disiplin amiriyle, beş teğmene ‘silahlı kuvvetlerden ayırma cezası’ verildiğini açıkladı.

İhraç kararına ilişkin ilk değerlendirmesinde ‘iktidarın bir utanç kararının altına daha imza attığı’nı söyleyen Özel, istemeleri halinde teğmenlere verilecek bir görevin kapısını açtı.

‘Muammer Aksoy’u Anma ve 2024 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Takdim Töreni’nde konuşan Özel şunları söyledi:

“İhraç edilen teğmenler bundan sonra kendilerini nerede görmek istiyorlarsa o görmek istedikleri görev başımızın üstündedir, teminatı biziz. Ama kendilerini görev almak istedikleri yerde misafir kabul ediyoruz. O görev yapılacak ilk genel seçime kadar sürecek.

O genel seçimden sonra bu beş teğmenimiz askerlik mesleğine dair hiçbir kayıpları olmaksızın şanlı üniformalarına ve görevlerine dönecekler.

Benim siyasi hedeflerimden bir tanesi de şu olsun, buradan kayda geçiriyorum. Tayyip Erdoğan da duysun ama en çok da o ihraç kararlarına imza atanlar ve buna susanlar duysun ki, teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız.”