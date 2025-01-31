'Kılıçlı yemin' soruşturması: Beş teğmen, üç disiplin amiri TSK'dan ihraç edildi

‘Kılıçlı yemin’ soruşturmasında disipline sevk edilen üç amir ile beş teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildi.

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos 2024’teki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılıklarını bildirmişti. Teğmenler kısa süre sonra ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Tartışmalı karar sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz” demişti.

Disipline sevk edilenler arasında teğmenlerin yanı sıra bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu bildiriliyordu.

Bakanlık kaynakları, BBC Türkçe’ye işlem yapılan personel sayısının 10’un altında olduğunu bildirmişti.

MSB soruşturma kapsamında sıralı üç disiplin amiriyle, beş teğmene ‘silahlı kuvvetlerden ayırma cezası’ verildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca “Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır” dendi.