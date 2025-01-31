Özel: Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir

CHP lideri Özgür Özel, beş teğmenle üç disiplin amirinin TSK’dan ihracına ilişkin “Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, “Mustafa Kemal’in askeriyiz” demek suç değildir” dedi.

Özgür Özel. Fotoğraf: CHP

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos 2024’teki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılıklarını bildirmişti. Teğmenler kısa süre sonra ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Tartışmalı karar sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz” demişti.

Disipline sevk edilenler arasında teğmenlerin yanı sıra bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu bildiriliyordu.

Bakanlık kaynakları, BBC Türkçe’ye işlem yapılan personel sayısının 10’un altında olduğunu bildirmişti.

MSB soruşturma kapsamında sıralı üç disiplin amiriyle, beş teğmene ‘silahlı kuvvetlerden ayırma cezası’ verildiğini açıkladı.

‘Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız’

Özel, ‘iktidarın bir utanç kararının altına daha imza attığı’nı belirtti.

CHP lideri, ‘söz veriyoruz’ diyerek iktidara geldiklerinde teğmenlerin yeniden üniformalarıyla buluşturulacağını söyledi.

Özel’in açıklaması şöyle:

“İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, “Mustafa Kemal’in askeriyiz” demek suç değildir. Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir.

Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevketmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz. Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız.

Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz.

Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi: İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız.

Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız.”