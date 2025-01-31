İmamoğlu'ndan teğmenlerin ihracına tepki: Tarihe utançla geçecek bir karar daha

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş teğmenle üç disiplin amirinin TSK’dan ihracına tepki gösterdi: “Tarihe utançla geçecek bir karar daha.”

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos 2024’teki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılıklarını bildirmişti. Teğmenler kısa süre sonra ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Tartışmalı karar sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz” demişti.

Disipline sevk edilenler arasında teğmenlerin yanı sıra bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu bildiriliyordu.

Bakanlık kaynakları, BBC Türkçe’ye işlem yapılan personel sayısının 10’un altında olduğunu bildirmişti.

MSB soruşturma kapsamında sıralı üç disiplin amiriyle, beş teğmene ‘silahlı kuvvetlerden ayırma cezası’ verildiğini açıkladı.

İmamoğlu, X hesabından karara ilişkin “Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır” dedi.

İBB başkanının açıklaması şöyle:

“Tarihe utançla geçecek bir karar daha. “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir.

Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız.”