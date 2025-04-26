Özel: Operasyonu hafta içi yapmaya cesaret edemediler

CHP, Mersin’de ‘Millet iradesine sahip çıkıyor‘ mitingi düzenliyor.

Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşuyor.

Özel, şunları söyledi:

* Bugün mitinge değil, eyleme geldik. Mersin “Cumhurbaşkanı adayımı yanıma, sandığı önüme istiyor” diyor. Mersin bugün nasıl en huzurlu kent olduysa gelecek seçimlerde AK Parti gidecek, CHP gelecek, Türkiye’ye de huzur, barış gelecek.

* Bu millet her şeyi affeder, yoksulluğa, sıkıntıya bile sabreder. Ama iradesini almak isteyenlere sabretmez, etmez. Darbeler olur, kimine hemen direnir, kiminde biraz gecikir. Ama eninde sonunda iradesinin arkasında, darbecilerin karşısında olur. Çünkü bilir, sandık, seçme hakkı giderse her şey tehlike altındadır.

* Her tek adam rejiminin kendine de vatana da hüsrandır. Nerede sandık, demokrasi, seçme ve seçilme hakkı vardır, orada barış, huzur vardır. Kim sandığa el uzatır o bu milletin düşmanıdır. Bu millet o darbecilerin karşısındadır. Onun için sandığı namusu bilir, korur. Çünkü tek adam varsa, hata vardır. Hata varsa işgal vardır, işgal varsa ne malın, ne mülkün, ne namusun garantisi vardır. Onun için sandığımıza, ülkemize, adayımıza namusumuz gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz.

‘Cuntanın karargahı Beştepe’

* Bu cuntanın karargâhı Beştepe’dir, silahı ele geçirdiği yargıdır, mühimmatı da yalandır, iftiradır. Karşımızda bir vesayet rejimi kurmak isteyenler var. Onlar artık iktidar değil gayrimeşru bir cunta yöntemidir. Sandıktan kaçana iktidar demek mümkün değildir, olsa olsa geleceğin muhalefet partisidir.

* Millet “Benim depremim var, seçtiğimi getir, yerine otursun” demişken, bugün yeni bir operasyona giriştiler. İBB üst düzey bürokratlarının olduğu 53 kişiyi daha gözaltına aldılar. Amaç bulamadıkları kanıtı, ikna edemedikleri yalancı şahidi 53 yeni masum üzerinden yapmaya çalışacaklar. Piyasa, borsa hukuk, güven ister. Bunun için bu operasyonu hafta içinde yapmaya cesaret edemediler. Piyasalar kapandıktan sonra bir cumartesi sabahı bu operasyonları yapıyorlar ki borsa düşmesin, dolar yükselmesin.

* Bu operasyonun içinde ahlak, hukuk olsa neden düşsün borsa, neden bozulsun piyasa? Hepimiz atılanın iftira olduğunu, Tayyip Erdoğan’ın rakibinden kurtulmak için yaptığı bir kumpas olduğunu biliyoruz.

Güncellenecek…