Özel, Erdoğan'dan Trump'a karşı 'dik duruş' bekliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayburt’ta İsrail’in İran’a saldırısıyla ilgili konuştu: “Yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz. Bunun için başta sayın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ı sadece İsrail’e laf söyleyerek değil Trump’a karşı bir dik duruş bekliyorum.”

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa mitinge şu mesajı yolladı: “Onlar zulümlerini artırdıkça biz yeniden dirileceğiz, meydan meydan çoğalacağız.”

Fotoğraf: @gokanzeybekCHP / X

CHP 14 yıl sonra ilk kez Bayburt’ta miting düzenledi.

İBB odaklı soruşturmalarda tutuklanan İmamoğlu ve arkadaşlarına destek amaçlı düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuşan Özel “Kale siyaseti bitti, Bayburt milletin kalesidir” dedi.

Bayburt Genç Osman Stadı önünde ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingini gerçekleştiriyoruz. https://t.co/SeFQjfNCAF — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 14, 2025

İsrail’in İran saldırısı, kamu işçilerine hükümetin zam teklifi ve İBB soruşturmalarına değinen Özel özetle şu açıklamaları yaptı:

* Neymiş Gezi olduğunda sadece Bayburt’ta sokağa inilmemiş… “Bayburt’a gitme, 19 Mart’tan sonra bir şey olmadı” diyorlar, “AK Parti’nin kalesi” diyorlar. “Bu ezberler bitti” dedim. “Bayburt’la kucaklaşacağım, Bayburt bizi bağrına basacak” dedim. Kale siyaseti bitmiştir, Bayburt milletin kalesidir.

İşçi sendikalarına: ‘Kaya gibi arkanızdayız’

* (Asgari ücret) Ara zam hakkımız, söke söke alırız. Bayburt’ta emekçiler ve ve emekliler omuz omuz ara zam almanın mücadelesini birlikte veriyorlar.

* Kamu emekçileri bekliyor. Sendikalar tekliflerini sundular. Enflasyon gerçekte geçen sene yüzde 100, bu sene yüzde 80 hesaplıyor ENAG. Ama TÜİK emekliyi, asgari ücretliyi üzüyor. Şimdi de kamu emekçisini üzecek. TÜİK 45 dedi. Yüzde 15 herkesin cebinden çaldılar.

* Sendika “Bu yaz hareketli geçecek” demiş. İşçi sendikaları çıkıp “Mücadele edeceğiz” diyorsa; Bayburt’tan sesleniyoruz işçi sınıfına kaya gibi arkanızdayız.

* Özellikle KHK mağdurları var. 17-25 Aralık’tan önce etle tırnaktılar. İftira geliyor, mahkemeden dönüyor, memurluğu iade edilmiyorlar. KHK mağdurlarını da, atanmayan öğretmenleri de, çıraklık mağdurlarını da biz sahipleniyoruz. Halk sahipleniyoruz. Bir daha kimsenin peşine böyle takılmamak lazım.

‘Trump’a karşı bir dik duruş bekliyorum’

* 50 binden fazla Filistinli katledilmişken önce Amerika sessiz kaldı, sonra Trump “İyi olmuş” dedi. Birileri Trump’a hiçbir şey demedi. Bu iktidar partisinin kısık sesle, küçük harflerle konuşması çok endişe verici, çok şüphe çekici, çok rahatsız edici.

* Yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz. Bunun için başta sayın Erdoğan’ı, sadece İsrail’e laf söyleyerek değil, “Sen buna niye yüz veriyorsun, niye şımartıyorsun, niye tepemize bindiriyorsun, niye Müslüman kanı döküyorsun” diyerek Trump’a karşı bir dik duruş bekliyorum.

* Yarın Saadet Partisi’nin davetiyle Üsküdar’a gideceğiz. Başbakan Ecevit’le Filistin’in ilişkisi ne ise bizim de Filistin’le ilişkimiz odur.

‘İtirafçılık adı altında iftiraya zorluyorlar’

* 19 Mart’ın üzerinden tam 87 gün geçti. Sevgili İmamoğlu 87 gündür içeride tutuluyor. Borsa çöktü, yabancı yatırımcı kaçtı. Biz bu kabustan Türkiye’yi çıkarmak için, bu darbeye sessiz kalmamak için o gündür bugündür yedi gün yedi gece, Maltepe’de 2,5 milyonla, Samsun’dan yola çıkarak Türkiye’yi meydan meydan gezerek bu haksızlığı anlatıyoruz.

* Masum kadınları evlatlarıyla tehdit ediyorlar, iş adamlarını itirafçılık adı altında iftiraya zorluyorlar. Bir kuruş yolsuzluk sorusu soramadılar.

‘İftiradır, iftiradır, iftiradır’

* Sayın Erdoğan bundan tam üç ay önce “Göreceksiniz, birbirlerinin yüzüne, ailelerinin gözüne bakamayacaklar” dedi. Ben Bayburtluların gözüne bakarak söylüyorum; söylenenlerin tamamı iftiradır, iftiradır, iftiradır.

* Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olduğunda yoksulluğu bitirecek, gelir adaleti getirecek. İmamoğlu gelecek, köylü yeniden milletin efendisi olacak. Bu toplum artık huzur bulacak. Hep beraber bu ülkeyi kurtaracağız.

İmamoğlu’ndan mesaj: Onlar zalim oldu, bizler mazlum

İmamoğlu’ysa mitinge şu mesajı yolladı:

* Trabzonlu kardeşiniz olarak Bayburt’u iyi bilirim. Bayburt zulmü bilir ama diz çökmez. Gerektiğinde mücadele vermiş bir kenttir, mücadeleyi de bilir. Beni milletin sesine ses olmaktan men etmeye çalışıyorlar.

* Amaçları bizim halka inmemizi engellemek ama bunu başaramayacaklarını milletin akın akın meydanlara koşarak iradesine sahip çıktığını gördüler. Bu yüzden zulmü sürekli artırıyorlar.

* Bunu biz yapmıyoruz, kendi kendilerini bu hale düşürdüler. Kadim kurumlarımızı ve değerlerimizi çürüttüler. Mili iradeyi hiçe sayarak bu cennet ülkeyi sadece kendi genel başkanları rahat yaşasın diye herkesin sıkıntı çektikleri bir yere çevirdiler.

* Karşılarında duran herkese ceza vermeye başladılar. Onlar zalim oldu, bizler mazlum. Onlara zalim olmak çok yakıştı. Bizse onlar gibi zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih ederiz.

* Bayburt halkı ister ki devlet adil olsun, hakkaniyetli olsun. Sırtımızı yasladığımız devlet geleneğimizi birlikte yeniden inşa edeceğiz. Onlar zulümlerini artırdıkça biz yeniden dirileceğiz. Meydan meydan çoğalacağız. Siz varsanız her şey çok güzel olacak.



