Özel 'dünden razı': Cumhurbaşkanı gelsin aday olsun

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis’te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa biz varız. Biz dünden razıyız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin aday olsun” dedi.

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CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki ‘İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı’nın kapanışında konuşan Özel, yaptırdıkları anketlerde CHP’li belediyelerden memnuniyet oranının yüksek olduğunu söyledi.

Daha sonra Çiğli Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Özel, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, AKP’nin Şanlıurfa İl Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İbrahim Tatlıses arasında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin diyaloğun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis’te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa biz varız. Hemen gelsin.

İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Yok biraz zamana ihtiyacı varsa zaten 2025’in ekim sonu kasım başını işaret etmiştik kendisine. Eğer aday olmak istiyorsa zaten tarih o tarih.

Martta yapmak istiyorsa martta, ekimde yapmak istiyorsa ekimde. Biz dünden razıyız.

Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin aday olsun.”