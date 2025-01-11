Erdoğan: Öz yurdumuzda haksızlığa uğradığımız dönemler oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Okuduğumuz bir şiir sebebiyle hapse atıldığımız karanlık günler oldu. Kendi öz yurdumuzda garip hissettiğimiz, haksızlığa uğradığımız, hukuksuzluğun en nobran biçimini yaşadığımız dönemler oldu” dedi.

Fotoğraf: AA

AKP Şanlıurfa 8’inci Olağan İl Kongresi’nde Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

“Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kırılma, darılma, küsme olmaz. Biz gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya çalışan bir hareketiz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil, kader birlikteliği yapan bir partiyiz.

Tam 22 yıldır Türkiye’nin kaptan köşkündeyiz. Siyasi mücadele açısından yarım asırdır milletimizin huzurundayız. Bu süreçte sayısız iftiraya, sayısız hakarete muhatap olduk. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle hapse atıldığımız karanlık günler oldu. Kendi öz yurdumuzda garip hissettiğimiz, haksızlığa uğradığımız, hukuksuzluğun en nobran biçimini yaşadığımız dönemler oldu. Bir kardeşiniz olarak, içinizden biri olarak benim Urfalı vatandaşım hangi zorluklarla, engellerle karşılaştıysa biz de aynısını yaşadık.”

Cumhurbaşkanının davetiyle Şanlıurfa’ya gelen şarkıcı İbrahim Tatlıses de kongre salonunda şarkı söyledi