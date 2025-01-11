Özel: Erdoğan’ın geçmişte benden ümidi yoktu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sayın Erdoğan’ın geçmişte benden hiç ümidi yoktu. Ama 31 Mart günü onunla beni tanıştıran milletimize çok şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Anka‘nın aktardığına göre Manisa’da gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özel, süreç tartışmaları ve DEM Parti ile yapılan görüşme hakkında şunları söyledi:

“Kürt meselesinde benim yaklaşımım şu; Türkiye’de bir Kürt meselesi vardır. Demokratik yollardan çözülmelidir. Çözüm yolu meclis çatısı olmalıdır. Bunun için şeffaf ve samimi davranılmalıdır. Toplumsal mutabakat aranmalıdır.

Sayın Erdoğan’ın siyasi geleceğiyle bir kişinin özgürlüğünü takas etmeye çalışan gizli anlaşmalar varsa biz orada değiliz. Biz kimsenin planının parçası olmayız. Biz Türkiye’nin çıkarlarının, Türkiye’nin gelecek planının parçası oluruz, ona katkı sağlarız.

Açıkçası DEM Parti Heyeti de şehit aileleri ve gazilerin de bu sürecin içinde bulunmasına, onların da davet edilmesine bir karşı çıkışları olmadı. Hatta bu tip hassasiyetlerin gözetilmemesinin geçen sefer büyük zararlar verdiği konusunu hepimiz hatırladık. O yüzden kim ne katkı yapabiliyorsa yapması lazım.

Aksi takdirde mesele kapalı kapılar ardında ve gizli pazarlıklarla yürüyen bir meseleye dönüşür. Onun içinde kim varsa bunun altında kalır. Ben de böyle bir şeyin içinde olup partim bunun altında bırakmak istemem.”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin barış mesajınıysa Özel, şöyle yorumladı:

“Devlet Bey barış demeye başladı. Ama barış dilini kullanmadan yapıyor bunu. Çok sert bir üslubu var. Ve kendisi Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet ediyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi’ne, başka partilere karşı çok sert bir üslup kullanıyor. Devlet Bey eğer böyle bir kavga dilinden bir hakaret dilinden bir barış diline geçecekse ve bunun ilk adımı bu twitse bu iyi bir şey.

Ama Devlet Bey süreci böyle yöneteceğini sanıyorsa yani samimiyetten uzak kendi bildiklerini okuyan sürekli ortaya bir şeyler atan ama örneğin Meclis’te bir komisyon kurmayan, pazarlığı adada yapan, meclise dayatan ve burada da tweet atan bir çizgide olacaksa bu doğru bir çizgi değil.

Devlet Bey’in barış diline başlamak için ilk adımsa iyi. Bütün adımları böyle olacaksa bu kötü. O yüzden devamını görmek lazım.”

Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Özgür Özel’den umutluyduk” sözlerine de yanıt verdi:

“Sayın Erdoğan’ın geçmişte benden hiç ümidi yoktu. Ama 31 Mart günü onunla beni tanıştıran milletimize çok şükranlarımı sunuyorum. Çünkü grup başkan vekiliyken de benimle ilgili sert ifadeleri vardı. Genel başkan olduğumda da bir tebrik telefonu açmamıştı. Ben yılbaşında dahi ikinci partiyim tabii. Kendisinden daha az oy almış bütün partileri aramıştım. Onun partisinde grup başkanını aramıştım ama 31 Mart akşamı milletimiz beni Tayyip Erdoğan’la tanıştırdı.

Tayyip Erdoğan’a dedi ki bak o yok saydığın, lakap taktığın, adını düzgünce söylemediğin kişi Türkiye’nin birinci partisinin genel başkanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini 47 yıl sonra birinci parti yaptı. 22 yıl sonra da seni yendi. Özgür Özel buyurun, tanışın, dedi. Tayyip Bey benle o gün tanıştı.”