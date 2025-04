Özel: Bundan sonra Erdoğan'ın çizdiği hatta siyaset yok

CHP lideri Özgür Özel, kendisi hakkında “Türkiye’yi dünyaya şikayet etti” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerine karşılık yabancı basına konuşmaya devam edeceğini belirterek “And olsun ki eski ezberlere saplanırsam, onun ithamıyla bir adım geri adım atarsam namerdim namert!” dedi.

Fotoğraf: @herkesicinCHP / X

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından belediyeye kayyım atanmıştı.

Özel, Şişli Belediyesi’nin önünde ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde konuştu.

Her çarşamba akşamı İstanbul’un bir ilçesinde miting yapacaklarını söyleyen Özel’in konuşması özetle şöyle:

‘Cuntanın Şişli temsilcisi gitmeden durmayacağız’

* Kimse şaşırmasın biz burada miting yapmıyoruz, bir miting alanına toplanıp sığmayıp taştık ama biz burada bir otoriteye karşı eylem yapıyoruz, eyleme geldik biz! Biz buraya ses çıkarmaya, direnmeye ama cümle alem bilsin ki sonuç almaya geldik.

* Cunta’nın Şişli temsilcisi gitmeden, Resul Emrah Şahan dönmeden durmayacağız! Hiçbirimiz Ekrem Başkanımızı almadan ve çok korkuyor ama buradan bir daha hatırlatıyorum Ekrem başkanı cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız.

* Bu meydandaki bütün demokratları, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları saygıyla selamlıyoruz. Emin olun ki ahlaki üstünlük bizdedir, moral üstünlüğü bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir. Biz güçlüyüz, biz kazanacağız.

‘Haddini bil cuntacı’

* Dünyada iki tür darbe var, bu darbelerin bir tanesi, tankla tüfekle yapılan askeri darbeler, diğeriyse kendisi demokrasi ile gelse de gitmeyen istemeyenlerin yapmak istedikleri sivil darbeler. Bugün biz demokrasiyi bir tren olarak gören, istediğimiz zaman ineriz diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti demokrasiyi ve cumhuriyeti savunmaya, İsmet Paşa’nın emaneti çok partili hayatı savunmaya geldik. Bugün sandıkla gelen ancak işine gelmeyince ayrılmak istemeyen bir kişi, bu partinin 2’nci Genel Başkanına, bu ülkenin 2’nci Cumhurbaşkanına, Sevr’i yırtıp atan, Batı cephesinin kumadanı hem de Lozan Fatihi olan, çok partili rejimde yenilip de gitmeyi bilen İsmet Paşa’ya dil uzatan Erdoğan’a söylüyorum, sen kim İsmet Paşa’ya laf uzatmak kim? Erdoğan’a sesleniyorum, haddini bil tek adam! Haddini bil cuntacı!

* Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan cuntanın başıdır. Çıkmış şimdi de biz devletiz diyor. Devlet dediğin binalardan ibarettir. Devlet yönetiminde senin yaptıklarından rahatsızlık da had safhadır. Bir avuç cuntacıyla Devlet’i ele geçirdim dersen bu millet sana kendi gücünü gösterecektir.

‘Tayyip’in atadıklarına sekreter olarak muamele edeceğiz’

Bu Erdoğan’ın atadıkları var, bunlar Türkiye’de parlementer sistemden gelen bir gelenekle bunlara Bakan deniyordur. Oysa Bakan dediğin seçilmiştir, milletin işine bakar. Erdoğan’ın dolma kaleminden akandan bakandan bakan falan olmaz. Bunlardan olsa olsa Amerika’da Trump’ın bakanları gibi olur, onların da adı sekreterdir, sekteretersiniz siz. Bundan sonra Dışişileri sektererine, Tayyip’in atadıklarına sekreter olarak muamele edeceğiz.

‘Bu samimiyetsizlikle çözüm olur mu?’

* Ekrem Başkan’a sürmeye çalıştıkları leke, terörle işbirliği bunu Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’e de atıyorlar. Terör suçlaması kazanamadığı belediyeye kayyum atamak için yaptığı bir şeydir. Kent uzlaşısı yaparak, Batıdaki Kürtleri söz sahibi yapma suçundan. Buna DEM Kent uzlaşısı diyor. Biz DEM Kent Uzlaşısını, İyi parti, AKP, MHP’de siyaset yapmış, CHP listelerine geldiğinde katkı sunacak kişilerle yaptığımızda Kent’in ittifakı diyoruz, Türkiye İttifakı diyoruz.

* Resul Emrah Şahan’ın listesinde bir Kürt demokrat varsa bu Kürde verdiğimiz değerdendir. Oyu sana verdiğinde makbul Kürt vermediğinde terörist ilan ediyorsan, sen sahtekarsın, iki yüzlüsün! Şimdi bunlar Türkiye’de Kürt sorunun çözeceklermiş, barış getireceklermiş, bu samimiyetsizlikle çözüm olur mu? Çözüm Türk ile Kürt’ü eşit bilmekle olur, Alevi ile sünniyi birlikte kucaklamakla olur.

* Bunu selefi hayalleri olan, halefi olmak isteyen bir anlayış yapamaz! Bunu demokratlar yapar. Selefilik hayalleriyle halefine darbe yapan cuntacı, Kürt sorununu çözemez, bunu çözerse Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi çözer.

‘Sarıyer’de NTV’ye güzel bir sürprizimiz olacak’

* Bu meydan Karadenizlilerle Kürtlerin aynı anda sevebildiği yiğit bir evladına sahip çıkıyor ya, buradan Ekrem Başkan’a hep birlikte el sallayalım. CHP emeğin partisidir, emekçinin partisidir. Bugün burada Emrah Başkanı, Ekrem Başkanı selamladık. Haftaya Beylikdüzünün yiğit evladını selamlamaya, Beylikdüzü’ne gitmeye hazır mısınız? Beşiktaş’ın yiğit evladı Akpolat’a, Esenyurt’un yiğit evladı Ahmet Özer’e her birine ayrı ayrı sahip çıkmaya her çarşamba 20.30’da meydanlara dolmaya hazır mısınız? Elbette bunun Sarıyer’i de olacak. Sarıyer’de NTV’ye güzel bir sürprizimiz de olacak.

‘And olsun ki eski ezberlere saplanırsam’

* Türkiye’de siyaset Tayyip Bey için konforlu bir alan. Kendi her istediğini yapacak muhalefet yapınca oradan terör çıkaracak. İlk günlerde yolsuzluk deyince Avrupa bir tedirgin oldu. Biz tertemiz arkadaşlarımızı biliyoruz. İddianameyi de görünce kendisinin halef selef halinde olacağı 31 yıl önceki diplomanın nasıl iptal edildiğini, bomboş MASAK raporlarını, meşe ladin denilen odunları, o gizli tanıklar bile gördüm diyemiyor, duydum diyor, ne elbise askıları içinde bakan evlatlarının para taşıdıklarını, ne kendi evlatlarıyla sıfırlandın mı babacığım, kime yolladığın babacığım kısımlarını, hiçbir şey olmadığını bütün dünyaya anlattık. Kürtlerin belediye meclisinden aday gösterilmesinden terör çıkmayacağını tüm dünyaya anlattık.

* Türkiye’yi dünyaya şikayet ettin diyor, o bunu söyleyecek Özgür Özel de korkacak! 20’den fazla yabancı kuruluşa, Reuters’a, The Times’a, DW’ye, Le Monde’ye, CNN Türkiye’de vermiyor CNN International’i tüm dünyaya, Japon Gazete Oşayi’ye, aynı zamanda Finalsal Times’e, Ajans Franse Press’e, The Guardian’a sayfa sayfa röportaj verdim, anlatıyorum, anlatacağım! And olsun ki eski ezberlere saplanırsam, onun ithamıyla bir adım geri adım atarsam namerdim namert! Bundan sonra Erdoğan’ın çizdiği hatta değil, sizin önümüzden yürüdüğünüz yolda siyaset var.

‘270 genç arkadaşımız cezaevinde’

* Burada genç arkadaşlarımızı dinlediniz, 301 genç arkadaşımızı haksız yere tutukladılar, 2’si bırakılmıştı. Bugün bırakılanlardan sonra hala 270 arkadaşımız Silivri’de ve çeşitli cezaevlerinde. bu arkadaşlarımızın hepsini öğrenci. Bir gün bile yatarı olmayan suçtan bu arkdaşlarımızı bayramdan beri tuttular. Ters kelepçe yaptılar. Önce serbest kaldınız deyip sonra tutukladılar. Ders notları çok geç geldi, 13 Nisan’da ALES’e girecek olanlar var. Bu arkadaşlarımıza zulmediyorlar. Aileleri aslan gibi arkasında. Erdoğan’dan da korkmuyorlar. Tüm gençler serbest bırakılmalıdır. Hep birlikte gençlere özgürlük!

* Salon adamı Erdoğan, sıcak seven Erdoğan, cesaretin varsa bir sandık koyalım gençlere soralım, senin hayatını Erdoğan mı karartıyor Özgür Özel mi? Erdoğan mı senin geleceğini aydınlatır? Yoksa İmamoğlu mu?

‘Utanmadan Trump’ın övgüsüne seviniyorlar’

* Üniversitede başörtülü kardeşlerimize haksızlıklar yapılıyordu, o dönemde ben başörtüsü özgürlüğü için eylem yapıyordum. Biz demokratlarız. CHP, ne geçmişinde ne de bugün şeytanlaştırdığınız o yapı değil. Soylu’nun yüz tanıma sistemi vardı, eylem yapan gençleri bulup ailelerini arıyorlar, huzurlarını kaçırıyorlar. İkna odalarından ikna hattı kurmaya geldiler. Gençlere nitelikli eğitim, refah, özgür bir toplum sunmayan; baskı, geçim sıkıntısı, işsizlik dışında bir şey vadetmeyen, parmaklıklar ardında, ev hapislerinde sınavlarını kaçırtan, konserlerini iptal eden, festivallerine karışan sensin Erdoğan!

* Bu Erdoğan var ya Erdoğan, bize Mandacı diyen Erdoğan. 19 Mart darbesini Trump’a sormuş öyle yapmış. Bugün soruyorlar cevap vermeden yürüyor. Erdoğan ve sekreterleri Trump’ın bizim çocukları. bu yandaş kanallarda utanmadan Trump’ın övgüsüne seviniyorlar.

Güncellenecek…