Oyuncu Atakan Yılmaz’a ‘yasadışı bahis’ten gözaltı

Oyuncu Atakan Yılmaz ‘yasadışı bahise teşvik’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: NTV

İstanbul başsavcılığı yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla, yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Yılmaz hakkında da soruşturma başlatıldı.

DHA‘nın haberine göre gözaltına alınan Yılmaz ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na muhalefet etmek’le suçlanıyor.

Daha önce de Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç dahil 16 şüpheli aynı suçlamayla gözaltına alınmış, Ortaç ve Erbil ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Bu sabah da fenomen Kerimcan Durmaz aynı gerekçeyle gözaltına alınmıştı.

Atakan Yılmaz kimdir?

Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamlayan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümü mezunu.

Oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde rol alan 30 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada da geniş bir kitleye hitap ediyor.