Otomobilde satış rekoruna 21 gün yetti

Dokuz günü bayram tatili olan haziranda otomobil satışlarında tüm zamanların aylık rekoru kırıldı. Otomotiv pazarında satışlar, 21 günde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artarak 110 bin 861 adede ulaştı.

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Söz konusu verileri paylaşan otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, bunun ‘tüm zamanların en iyi haziran sonucu’ olduğunu söyledi.

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oluyor. Merkez Bankası’nın son faiz kararının yetersiz bulunması nedeniyle kurların artışı da sürüyor. Zamlar da haliyle devam ediyor. Buna rağmen birikimini enflasyondan korumak isteyenler, düşük faiz getirisi ortamında otomobili yatırım aracına dönüştürdü.

Özpeynirci, otomobil satışlarının yıllık bazdaki artışını Twitter’dan şöyle aktardı:

*Haziranda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 artarak 89 bin 833 adet olurken, hafif ticari araç satışlarıysa yüzde 27,3 artarak 21 bin 028 adet oldu.

*İlk altı ay sonunda da toplam pazar geçen seneye göre yüzde 55,3 oranında büyüyerek 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti. Bu da tüm zamanların en iyi ilk altı ayı olarak kayıtlara geçti.