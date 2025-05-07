Osman Kavala Goethe madalyasına layık görüldü

Almanya’nın en önemli devlet nişanlarından Goethe madalyasına bu yıl Türkiye’den Osman Kavala layık görüldü.

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala 7 Mayıs 2025 itibariyle 2 bin 745 gündür hapiste.

DW Türkçe’nin haberine göre Goethe madalyasına bu yıl layık görülen isimler şöyle:

Çinli dil bilimci Li Yuan

Belçikalı tarihçi ve yazar David Van Reybrouck

Türkiye’den Osman Kavala

Ödül, Alman yazar ve şair Johann Wolfgang von Goethe’nin onuruna her yıl doğum gününde düzenlenen törenle sahiplerine takdim ediliyor.

28 Ağustos’ta Weimar’da düzenlenecek törenle eş zamanlı olarak Weimar Sanat Festivali’nde de ödül sahipleri ve çalışmaları halka tanıtılacak.

Goethe Enstitüsü Başkanı Gesche Joost, Münih’teki açıklamasında Kavala’nın ‘yorulmak bilmez bir fikir insanı ve önce bir kişilik olduğunu’ belirterek tutuklanmasına rağmen barış ve toplumsal uzlaşı için çalışmalarına katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

Ödüle daha önce Türkiye’den layık görülen isimler şöyle: