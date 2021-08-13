Ordu’nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nu su bastı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sağanak dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu’nu su bastı.

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Karadeniz Bölgesi’nin batısı yaklaşık iki gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Resmi rakamlara göre 37 kişi hayatını kaybetti. Kayıp başvuru sayısının da 100’ün üstünde olduğu açıklandı. Bartın’da da sel sularına kapılan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri ise kullanılamaz durumda.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nun gidiş ve geliş yönleri su altında kaldı. Sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadı.

AA’nın aktardığına göre bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı.

Sağanak, Fatsa’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.