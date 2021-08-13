Kastamonu, Bartın ve Sinop’taki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağını bildirdi.

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Karadeniz Bölgesi’nin batısı yaklaşık iki gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Resmi rakamlara göre 37 kişi hayatını kaybetti. Kayıp başvuru sayısının da 100’ün üstünde olduğu açıklandı. Bartın’da da sel sularına kapılan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri ise kullanılamaz durumda.

Bilgin, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Kastamonu,Bartın ve Sinop’taki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbî malzemelere erişimi için Sosyal Güvenlik Kurumumuz gereken tedbirleri aldı.”