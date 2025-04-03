OnlyFans'ın sahibi ve Amazon, TikTok'a talip

Yetişkin içerik platformu OnlyFans ve e-ticaret platformu Amazon TikTok için teklif verdi.

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Söz konusu teklif, OnlyFans’in kurucusu Tim Stokely’nin ortağı olduğu sosyal medya girişimi Zoop ile kripto para şirketi The Hbar Foundation tarafından yapıldı. Şirket, platform içerik üreticilerine daha iyi gelir paylaşımı da vaat ediyor.

Ocakta yürürlüğe giren yasa, ulusal güvenlik endişelerini gerekçesiyle TikTok’un devredilmesini zorunlu kılmıştı.

TikTok’un sahibi Çinli ByteDance, ABD hükümetinin belirlediği 5 Nisan tarihine kadar bir Amerikan alıcıyla anlaşamazsa, platform ABD’de yasaklanacak.

Zoop CEO’su RJ Phillips, sürecin ByteDance yerine Beyaz Saray tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Beyaz Saray platformla ilgili teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.

Zoop’un ortağı olan Hbar, ABD merkezli Hedera ağı üzerinden şeffaf ve güvenli bir blockchain teknolojisi sunduğunu ve bu durumun da TikTok’u almak için avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Çin, algoritma satışına sıcak bakmıyor

CNBC-e‘nin Reuters’dan aktardığına göre Amazon da bu hafta TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için teklif verdi.

Teklif verenler arasında Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ve Blackstone’un da dahil olduğu bir grup Amerikalı yatırımcı var.

Çin hükümetinin algoritma satışına sıcak bakmadığı biliniyor.

Ayrıca, ByteDance’in TikTok’un algoritmasını elinde tutarak yalnızca ABD operasyonlarını bir alıcıya kiralayabileceği bir seçenek de Trump yönetimi tarafından görüşülüyor. Ancak Çin hükümetinin bu algoritmayı satmaya sıcak bakmadığı ve 2020’de getirilen teknoloji ihracat kısıtlamaları nedeniyle böyle bir satışın hükümet onayına tabi olduğu biliniyor.

‘Öncelik üreticiler olacak, hissedarlar değil‘

Zoop CEO’su RJ Phillips, sosyal medya platformlarının içerik üreticilerini önemsemesi gerektiğini belirtti:

“Bu tür platformlar, yalnızca içerik üreticilerine destek sağlamak için bir araç olmalı. İçerik üreticileri zaten düzenli bir gelir elde etmekte zorlanıyor. Bizim için her zaman öncelik üreticiler olacak, hissedarlar değil.”

TikTok’un geleceğiyle ilgili karar kısa süre içinde belli olacak.

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