TikTok, Arnavutluk'ta yasaklandı

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bir yıllığına Arnavutluk’ta yasaklandı.

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Arnavutluk Milli Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, bakanlar kurulu toplantısının ardından TikTok’u bir yıllığına yasaklandığını duyurdu.

Bakan, kararın ülkedeki 65 bin ebeveynle görüşmelerin ardından alındığını belirtti.

Bu arada bakanlıktan yapılan açıklama da erişim engelinin birkaç gün içerisinde başlayacağı ve platformun reşit olmayan kullanıcılar için güvenlik ve yaş standartlarını uygulayana kadar devam edebileceği duyuruldu.

Olay

Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Fan Noli İlkokulu’nda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım 2024’te bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında ölmüştü.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı öne sürülmüştü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olay sonrası açıklamasında TikTok’un ülkede bir yıllığına yasaklanması kararı alacaklarını ve bu kararın 2025’te alınacağını belirtmişti.