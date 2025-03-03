Britanya'da TikTok, Reddit ve Imgur hedefte

Britanya Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), çocuk verilerinin nasıl kullanıldığını araştırmak için TikTok, Reddit ve Imgur’a soruşturma başlattı.

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Soruşturmada TikTok’un 13 ila 17 yaşındaki çocukların kişisel bilgilerini platforma önerilen içerikleri belirlemek için nasıl kullandığı incelenecek.

ICO’nun açıklaması şöyle:

“Bu soruşturma, sosyal medya ve video paylaşım platformlarının tavsiye sistemlerinde çocukların çevrimiçi faaliyetlerinden elde edilen verileri kullanması ve bunun da gençlere uygunsuz ya da zararlı içerik sunulmasına yol açabileceğine ilişkin artan endişeler ışığında gerçekleşiyor.”

ICO Komiseri John Edwards, bu tür sosyal medya şirketlerinin getirdiği teknoloji ve yenilikleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bu şirketlerin ekonomimizde başarılı olmasını da istiyoruz ancak bu, çocukların mahremiyeti pahasına olamaz. Benim mesajım basit. Sosyal medya ve video paylaşım platformları bu ülkede faaliyet göstermekten fayda sağlamak istiyorlarsa, veri koruma yasasına uymalı.”

ICO ayrıca çevrimiçi platform Reddit ve fotoğraf paylaşım sitesi Imgur’un çocukların kişisel bilgilerini ve yaş doğrulama tekniklerini nasıl kullandığını da araştırma kararı aldı.