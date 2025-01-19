TikTok ABD'de erişime kapandı

ABD’de TikTok’u yasaklayan federal yasanın yürürlüğe girmesine birkaç saat kala, Çin merkezli sosyal medya platformu erişime kapandı. Amerikalı kullanıcılar platforma erişmeye çalıştığında uyarıyla karşılaşıyor: ”Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor.”

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Yüksek Mahkeme, TikTok’un 19 Ocak’a kadar ABD merkezli bir şirkete satılmaması halinde yasaklanmasına ilişkin yasayı onaylamıştı.

Gece yarısına birkaç saat kala, ABD’de 170 milyon kişinin kullandığı TikTok erişime kapandı.

Amerikalı kullanıcılar uygulamaya girince şu uyarıyla karşılaşıyorlar:

”ABD’de TikTok’u yasaklayan bir yasa çıkarıldı. Yani, maalesef, şu anda TikTok’u kullanamazsınız. Şanslıyız ki, Başkan (Donald) Trump göreve geldiğinde TikTok’u yeniden açmak için bizimle çalışacağını belirtti. Lütfen kulağınız bizde olsun!”





ABD’li kullanıcılar cumartesi akşamı TikTok’a girdiklerinde, ‘platform kullanılamıyor’ uyarısıyla karşılaştılar.

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, yarınki yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a geri dönecek.

78 yaşındaki Trump, eylülde seçim kampanyaları sürerken Truth Social hesabından şöyle yazmıştı: ‘‘AMERİKA’DA TİKTOK’U KURTARMAK İSTEYENLERE SESLENİYORUM, TRUMP’A OY VERİN!’’

Seçimlerin ardından ‘‘TikTok’un kalbimdeki yeri ayrı’’ diyen Trump, göreve başlar başlamaz platformun kaderine karar verecek kişi olduğunu söylemişti.

TikTok yasağına ilişkin CNN’e şöyle konuşmuştu: ‘‘Son kertede karar benim, dolayısıyla benim ne yapacağımı göreceksiniz. Kongre nihai kararı bana verdi. O yüzden kararı ben vereceğim.’’

Fotoğraf: AA

Trump, yasağı 60 ila 90 gün erteleyebilir

ABD yasalarına göre başkan, yasağı bir kereye mahsus 90 gün erteleme yetkisine sahip. Yani Trump yarın göreve gelince TikTok yasağını durdurabilir.

Fakat bu süre içinde platformun ABD merkezli bir şirkete satılması gerekiyor.

Washington Post, Trump’ın TikTok yasağını 60 ila 90 gün ertelemeyi düşündüğünü yazmıştı. New York Times ise, Trump’ın Çinli şirketle anlaşma sağlanana kadar yasağı durduracak bir idari emir imzalayacağını belirtmişti.

Ne olmuştu?

ABD’li yetkililer TikTok’un ana şirketi ByteDance’i Çin hükümetine çalışmakla suçlamıştı.

Başkan Joe Biden, meclisin iki kanadında da kabul edilen TikTok yasağına ilişkin yasa tasarısını 24 Nisan 2024’te onaylamıştı.

Temel gerekçe, ‘ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturması‘ydı. TikTok’un kullanıcı verileri ve tavsiye algoritmalarını kullanarak Çin hükümetine çalışabileceği öne sürülüyordu.

Platformun sahibi Çinli ByteDance şirketi, Çin hükümetiyle bağlantısı olmadığını savunarak yasaya itiraz etmişti.

Fakat Yüksek Mahkeme, TikTok’un 19 Ocak’a kadar ABD merkezli bir şirkete satılmaması halinde yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı.

