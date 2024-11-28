Okul servis araçları yönetmeliği değişti

Okul servis araçları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle araçlarının yaş sınırı esnetildi. Sürücü belgesi için deneyim süreleri de indirildi.

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Yönetmelikteki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre okul servis araçlarının 12 yaş sınırı esnetilerek, sözleşme süresi içinde yaş şartını kaybeden taşıtların eğitim öğretim yılı sonuna kadar kullanılmasına izin verildi.

Sürücü belgesi koşullarında da D sınıfı sürücüler için deneyim süresi beş yıldan iki yıla, D1 sınıfı içinse yedi yıldan beş yıla düşürüldü.

Mesleki yeterlilik belgesi büyükşehirlerde UKOME, diğer illerdeyse İl Trafik Komisyonu kararıyla zorunlu hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı’na salgın, olağanüstü hal ile afet gibi durumlarda özel izin belgeleri ve sürelerle ilgili değişiklik yapma yetkisi tanındı.

Araçların uygunluk tarihlerine yönelik geçiş süresi 2025-2029 yıllarına kadar uzatılırken, sertifika alım zorunluluğu 2027-2029 dönemine ertelendi.

Yeni üretilen araçların okul servis aracı olarak tescili için ek süre verildi.