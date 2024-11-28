Altı ilin emniyet müdürü değişti

Altı ile yeni emniyet müdürü atandı.
Resmi Gazete’de yayımlananan cumhurbaşkanı kararına göre atamalar şöyle:
- Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı
- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz
- Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici
- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy
- Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar
- Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay
Görevden alınan emniyet müdürleriyse şöyle:
- Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan
- Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya