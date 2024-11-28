Diken

Yaramazlara biraz batar!

Altı ilin emniyet müdürü değişti

Altı ile yeni emniyet müdürü atandı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayımlananan cumhurbaşkanı kararına göre atamalar şöyle:


  • Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı
  • Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz
  • Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici
  • Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy
  • Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar
  • Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay

Görevden alınan emniyet müdürleriyse şöyle:

  • Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan
  • Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya

Devlet Denetleme Kurulu’na üç atama

369 hakim ve savcının görev yeri değişti

SON HABERLER