Diken

Yaramazlara biraz batar!

369 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) atama kararlarına göre 369 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Fotoğraf: AA

Resmi gazetede yayımlanan HSK atamaları şöyle:


Devlet Denetleme Kurulu’na üç atama

Altı ilin emniyet müdürü değişti

SON HABERLER