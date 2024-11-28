Devlet Denetleme Kurulu'na üç atama

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyeliğine üç kişi atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre DDK üyeliğine atanan isimler şöyle:
- Cengiz Aydın
- Semih İsa Çamurtaş
- Osman Öztürk
Yaramazlara biraz batar!
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyeliğine üç kişi atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre DDK üyeliğine atanan isimler şöyle:
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