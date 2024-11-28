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Yaramazlara biraz batar!

Devlet Denetleme Kurulu'na üç atama

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyeliğine üç kişi atandı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre DDK üyeliğine atanan isimler şöyle:


  • Cengiz Aydın
  • Semih İsa Çamurtaş
  • Osman Öztürk

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