New York Times mavi tikini kaybetti

ABD gazetesi The New York Times, ‘mavi tik‘e sahip ‘onaylı hesap’ için Twitter’a para ödemeyeceğini açıklayınca resmi hesabındaki onay işareti kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li milyarder Elon Musk, satın aldığı Twitter’ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık sekiz dolar ücret alınacağını söylemişti.

Para karşılığı satılmadan önce alınan mavi tiklerin de 1 Nisan’dan itibaren kaldırılacağını belirtmişti.

BBC‘nin aktardığına göre Twitter, halihazırda mavi tik bulunan hesaplardan doğrulama rozetlerini kaldırmaya başladı.

New York Times, diğer bazı kuruluşlar ve ünlülerin de aralarında bulunduğu birçok kişi kurumsal hesaplarının doğrulanması için Twitter’a ödeme yapmayacaklarını açıkladı.

Musk ise gazeteye ilişkin attığı tweetlerde, New York Times’ın onay işaretinin kaldırılacağını belirtti ve gazete hakkında tepki çeken yorumlarda bulundu: “Akışları Twitter’da ishalle eşdeğer. Hiç okunmuyor. Sadece en iyi makalelerini yayınlasalar çok daha fazla gerçek takipçileri olurdu. Aynı şey tüm yayınlar için geçerli.”

Açıklamanın ardından Twitter’da 55 milyona yakın takipçisi bulunan gazete mavi tikini kaybetti.

Mavi tikler yavaş yavaş kaldırılacak

Aralık ayından bu yana Twitter üç farklı renkli doğrulama rozeti tanıttı: ticari kuruluşlar için altın tikler, devlete bağlı hesaplar veya birden fazla ülkenin oluşturduğu kuruluşlar için gri tikler ve bireysel hesaplar için mavi tikler kullanılıyor.

CNN, Los Angeles Times ve Twitter doğrulaması için ödeme yapmayacağını açıklayan Washington Post gibi birçok haber kuruluşunun artık altın tikleri var.

New York Times Arts ve New York Times Travel gibi diğer New York Times hesapları da altın rozete sahipler.

Mavi tiklerin kaldırılması yavaş yavaş gerçekleşecek gibi görünüyor.

Twitter doğrulaması için ödeme yapmayacağını söyleyen Amerikan basketbol ligi NBA’in efsanevi oyuncularından LeBron James gibi ünlülerin hala mavi tikleri var.