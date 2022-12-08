Bir zam da mavi tike: Elon Musk, Apple kullanıcılarından 3 dolar fazla isteyecek

Elon Musk, mavi tik fiyatını Apple kullanıcıları için 11 dolara çıkarmayı düşünüyor.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre Musk, Apple Store’dan alınacak mavi tikin fiyatını 8 dolardan 11 dolara çıkaracak. Web tarayıcıdan alınan mavi tikin fiyatıysa 8 dolardan 7 dolara düşürülmesi planlanıyor.

Uygulamanın, Twitter kullanıcılarının Apple’dan farklı bir platforma kayacağına sebep olacağı belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Twitter’ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.

Mavi tik satışı 8 Kasım’da düzenlenen ABD ara seçimlerinden önce başlayacaktı ama oylamanın etkilenmemesi için ertelenmişti.

Musk, mavi tik satışının 29 Kasım’da yeniden başlayacağını 16 Kasım’da duyurmuştu. Daha sonra 22 Kasım’da yeniden ertelendiğini açıklamıştı.

Elon Musk, geçen ayın sonlarında da ‘reklam vermeyi durdurduğu’, ‘Twitter’a yüzde 30 vergi koyduğunu’ ve ‘Twitter’ı App Store’dan çıkartacağı’ gerekçesiyle Apple’a savaş açmıştı. Musk’ın, mavi tik satışını yeniden erteleme nedenininse Apple’a yüzde 30 vergi vermemenin yollarını araması gösterilmişti. Sonradan Apple CEO’suyla görüşen Musk, Apple’ın reklamlara devam edeceğini ve Twitter’ı App Store’dan çıkarmayacağını açıklamıştı ancak, ‘yüzde 30 vergi’ konusuyla ilgili farklı bir açıklama yapılmamıştı.

Musk’ın ‘yüzde 30 vergi’ meselesini zam yoluyla çözmeye çalışacağı düşünülüyor.