LeBron James resti çekti: Twitter’a para ödemeyecek

Amerikan basketbol ligi NBA’in efsanevi oyuncularından LeBron James, ‘mavi tik‘e sahip ‘onaylı hesap’ için Twitter’a para ödemeyeceğini duyurdu.

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ABD’li milyarder Elon Musk, satın aldığı Twitter’ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık sekiz dolar ücret alınacağını söylemişti.

Para karşılığı satılmadan önce alınan mavi tiklerin de 1 Nisan’dan itibaren kaldırılacağı belirtilmişti.

1 milyar dolarlık servetin sahibi James, mavi tik için Twitter’a para ödemeyeceğini açıkladı. Tutumlu oluşuyla bilinen 38 yaşındaki basketbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunu söyledi: “Sanırım mavi tikim yakında gidecek çünkü beni bilenler 5 dolar ödemeyeceğimi bilir.”

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

James, paylaşımında beş dolar dese de bu hizmet ABD’deki kullanıcılara sekiz dolar karşılığında sunuluyor.

Türkiye’de aylık 209 lira

Türkiye’deki kullanıcılara da açılan Twitter Blue, iOS sürümünde aylık 209 ve yıllık 2 bin 199 TL, Web sürümündeyse aylık 150 ve yıllık 1569 TL’ye sunuldu.