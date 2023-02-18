Twitter, mavi tiki olmayan hesapları eskisi gibi korumayacak

Twitter, kısa mesaj (sms) üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğini, ücretli (mavi tikli) abonelerle sınırlayacak.

Fotoğraf: Twitter Blog

Teknoloji alanında girişim ve yatırımları olan milyarder Elon Musk’ın satın almasından sonra dönüşüm sürecine giren Twitter, 20 Mart’tan sonra ‘Kısa mesaj üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) hizmetini, yalnızca Twitter Mavi abonelerine sunacağını’ açıkladı.

Bu haber Twitter’ın, platforma para ödeyen mavi tikli abonelerin hesaplarını eskisi gibi koruyacağını, diğerlerinin güvenliğinden eskisine oranla daha az sorumlu olacağını gösteriyor.

Hesapları daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), hesap sahibinin parolaya ek olarak ikinci bir kimlik doğrulama yöntemi kullanmasını gerektiriyor. Twitter bunun için üç seçenek sunuyordu: sms, doğrulama aplikasyonu ve güvenlik şifresi. Mavi tiki olmayan hesap sahipleri artık sms dışındaki iki seçeneği kullanabilecek.