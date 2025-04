Narin Güran davası: 'Bütün suçu üzerime atıyorlar'

Narin Güran cinayeti davasında savunma yapan Nevzat Bahtiyar “Ben sadece Narin’in cansız bedenini taşıdım. İnkar etmiyorum, cezama razıyım. Ben öldürmedim, neden üzerime alayım ki?” dedi.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu.

Narin Güran’ın amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran’la komşuları Nevzat Bahtiyar ‘iştiraken kasten öldürme suçu’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyor.

Dört sanık için karar çıkması beklenen duruşmanın ikinci gününde Salim Güran mütalaaya karşı savunma yaptı. ANKA‘nın haberine göre Salim Güran, Narin’in kaybolduğu günü şöyle anlattı:

* Sabah erken kalkıp tarlaya gittim. Daha sonra Bağlar tarafından ATM’den para çektim iki oğlum çay ocağında oturdum. Daha sonra aynı istikametten köye doğru geldik, petrolden yakıt aldık. Eve geldik sonra hava sıcaktı, eşim kahvaltılık bir şeyler hazırladı. Kahvaltı yaptıktan sonra tekrar yukarı tarlaya gittim. Ben işlerimi çok iyi takip ediyorum. Tarlada pamuğun kurtlandığı eğer müdahale etmezsem verim alamayacağım söylendi. Daha sonra elektrik arızası nedeniyle elektrikçi trafoya çıktı.

* Daha sonra tekrar eve geldim. Evde fazla durmadım. Hüseyin amcayı görmeye gidecektim, oğlum benimle gelmek istedi ‘Gel’ dedim. Oradayken Ramazan beni aradı “Burada şüpheli bir araç var” dedi. Köy yolundan yukarı çıktım, aracın olduğu yere gittim, direksiyon eğitime verildiğini öğrendim. Daha sonra da tarlaya gittim Ramazan Atasoy oradaydı.

* Narin kaybolduğu zamanda kızım beni aradı, “Narin kayıptır” dedi. Köye geldiğimde kalabalık sesi vardı. Herkes ağlıyordu. Bağırma sesleri vardı. Komutanı arayarak kardeşimin kızının kayıp olduğunu söyledim. Komutansa ekip göndereceğini söyledi. Okulun anahtarını istediler kameraya bakmak için. Kameraya baktıklarında Narin’in patika yoldan geldikten sonra kameranın görüşünden çıktıktan sonra kayboluyor.

* Daha sonraysa aramalara başladık. Patikadan çıktığı için bağ bahçe her tarafa baktık. Çünkü başı boş köpeklerde vardı. Her tarafa baktık bulamadık. Köpeklerde arama çalışmalarında kanalın etrafında yer aldı. O gece her tarafa bakıldı bulunamadı. Ertesi gün yine herkes aramalara katıldı. Nevzat’ı işaret ederek oda bizimle aramalara katıldı. Kayınım bana bu herkesin dolabına başını sokuyor dedi. Dalgıç ekipleri geldi aramalara katıldı. Şüphelendiğimiz her yere baktıktan sonra köye geldik.

‘Beni aradılar muhtar bir üfürükçü var dediler’

Salim Güran daha önce de gündem olan ‘üfürükçü’ meselesine ilişkin de ilk kez konuştu:

* Kolluk kuvvetleri hep aileyi suçluyordu. Arama çalışmalarında köyde yer alan kuyuları da komutana söyledikten sonra baktık. Kolluk demek ki benden şüpheleniyordu. Beni aradılar, muhtar “Bir üfürükçü var” dediler. Ben de “Devlet gelmiş, ne üfürükçüsü” dedim. Israr ettiler.

* Eski havaalanın oraya üfürükçüye gittik. Yengem Yüksel ve yeğenim Muhammed’i götürdük. Kolluk kuvvetleri de bizimle. Üfürükçü Muhammed’in üzerine okuyor. Muhammed konuşmaya başladı. Üfürükçü bir şey görüp görmediğini sordu.

* Muhammed yaşlı bir dede gördüğünü söyledi. Ona Narin’in yerini sormasını söyledi. Muhammed, gördüğü dedeye “Beni Narin’in olduğu yere götür” dedi. Ben şok oldum. “Narin ne yapıyor” diye sordu üfürükçü. Muhammed “Narin makarna yiyor. Yanında iki kişi var” dedi. Heyecanlandım. Sonra yengemi ve Muhammed köyü bıraktık. Yakın köydeki o taşlı eve gittik. Kapıyı kırdılar. Başka bir eve gittik. Metruk binaydı. Sonra Muhammed’i getirmemi istediler götürdüm. Muhammed’e bu ev mi diye sordular. O da evet dedi. Oraya bakıldı ama bir şey yoktu. Sonra ayrıldık. Üfürükçü olayı budur.

‘Bu zalim zaten itiraf edecekti’

Güran, aracında Narin’e ait DNA örneklerinin bulunmasına yönelik suçlamalarına şu sözlerle yanıt verdi:

* Sürekli arama çalışmalarına katılıyordum. Bazen açlıktan başım ağrıyordu. Gözaltına alındıktan sonra bana “Muhtar Narin’in DNA’sı benim aracımda çıktı” dediler. Çıkmasa şaşarım. Beni medyanın önüne attılar. Battaniye meselesi ve petrolde yakıt aldığımı söylediler. Ceset senin aracında battaniye sarılı dediler. Asla dedim. Komutanım söylediğiniz yanlış dedim. Islak mendil aldığımı söylediler. Ben araçtan inmedim dedim. Daha sonra beni tutukladılar. Ömrü hayatımda cezaevi görmemişim.

* Narin’in cesedi bulunduktan sonra “Bari bırakın yeğenimin cenazesine gideyim” dedim. Bırakmadılar. Bir medya bu kadar kötü olamaz. Bir aileyi yok ettiler. Beni niye tutukladıla? Beni tutuklamasalardı Nevzat’ı işaret ederek bu zalim zaten itiraf edecekti. Ben üç aydır bu adamla konuşmuyorum. “Kabullenecek” dediler. “Kabullenmez” dedim. Aracımda DNA çıktı diye sürekli ifade verdi.

‘DEM Parti’nin yemek aracını kovdum’

* Cezaevindeyim çocuklarım ve kardeşlerim görüşüme geliyor. Allah korusun aynı şey çocuklarımın başına gelse kardeşlerimin aracında aynı şey çıkar. Ben gitmediğim yere HTS daraltılmış baz neden gösteriyor. Bu kadar kötülük neden bana yapılıyor. Bizim akrabaların çoğu tutuklandı. Nevzat’ın birtane ailesi var mı. Yok. Hem kızımı hem ailemizi yok etti. Türkiye’yi parmağında oynatıyor. Biz vatan haini değiliz. Biz bir dönem DEM Parti’nin yemek aracını köyden kovduk. Açlıktan ölsem bile o yemeği yemem; onlar şov peşinde.

‘Belki Nevzat’ın karısı katildir’

Salim Güran suçlamalarıysa reddetti:

* Narin’den küçük kızım var. Görüşüme geldi. “Ben babamın kızıyım” dedi. Benim yengem çocukları için ölüyor. Yeğenlerim kız kardeşleri için ölüyor. Kızımızı öldürdünüz. Namusumuzu lekelemeyin. Sen vahşimisin. Niye karını ve kızını söylemiyorsun. Sen bizim ailemizi neden söylüyorsun. Allah bizimledir. Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Herkes şov peşindedir.

* Bu katilin avukatının eşi Nevzat’ın eşiyle fotoğraf çekiniyor. Belki karısı katildir. Namusumuz gitti, kızımız gitti, bittik artık. Şov yapmayın. Yeğenimin ölümüyle burada yargılanıyorum, benim ölümümdür. Yaşlı annemin bağırması ve ağlaması gözümün önünden gitmiyor. Ailem artık perişan. Sosyal medyaya da sesleniyorum. Yeter artık, ailemiz yok oldu. Bir DNA yüzünden başıma ne geldi, yeter artık. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum.

Avukatı Nevzat Bahtiyar’ı suçladı: ‘Narin kim tarafından ve nerede öldürüldü? Bu soruların cevabı yanıtlanmadı’

Ardından savunma yapan Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ’sa Nevzat Bahtiyar’ı suçladı:

* Narin, okulun kamerasına göründükten sonra öldürülüyor. Narin’in ölüm dakikası 15.13 ve Nevzat’ın evinde. Daha sonra 15.40 gibi ceset dereye götürülüyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar kişi nasıl öldürebiliyor? Soruşturmayı bel altına kaydırarak yürütmeye çalıştılar. Nevzat, cesedi evine götürdü. Gazal Bahtiyar, cesedi gören kişilerdendir. Cinayeti işleyen ve azmettirenlerden de olabilir. Narin kim tarafından ve nerede öldürüldü? Bu soruların cevabı yanıtlanmadı.

* Salim, hiçbir zaman Nevzat’ı aramamıştır. Arif’le Nevzat’ın araç konusunda yaşadığı sorundan dolayı onu aramamış ve selam bile vermemiş. Üç ay boyunca hiçbir şekilde iletişimi olmamıştır.

‘Narin bir cinsel istismara maruz kalmışsa direkt şüpheli Nevzat’tır’

* Narin Güran’a ait olduğu belirtilen giysi ve iç çamaşırındaki lekelerde sperm hücresi görülmedi. Çocuk derede kaldığı için bazı lekeler bulaşmış olabilir. Adli tıp raporunda bir cinsel bulguya rastlanmamıştır. Bu cinayeti öç alma olarak işlemiş olabilir. Narin bir cinsel istismara maruz kalmışsa direkt şüpheli Nevzat’tır.

‘Adımsayarla büyük bir gedik açtık’

* Salim Güran’ın telefonundaki ‘adım sayar’ uygulamasına göre olay saatinde 45 adım attığı kanıtlandı. Eğer 45 adım değil de 145 adım olsaydı herkes Salim’i katil ilan etmez miydi? ‘Adımsayar’ uygulamasıyla büyük gedik açtık. ‘Adımsayar’ uygulamasıyla zaten kimse, ‘Salim öldürdü’ demiyor ki, ‘Enes öldürdü’ deniyor. Salim’i dosyadan çektiğinizde bu dosya yığın halinde Nevzat’ın başına çökmüyor mu? Enes öldürdü, Salim organize ettiyse Nevzat’ı kim çağırdı, kim tehdit etti?

‘Salim’in 15.14’ten 15.25’e kadar çok fazla internet kullanımı mevcut’

Olay günü Salim Güran 15.10 ile 15.40 arasında internete girdi ve veri indirdi, bu dakikalardaki internet dökümü 16 sayfa, Nevzat Bahtiyar’ınsa üç sayfa. Nevzat o dakikalarda pek internete girmiyor. Nevzat, ilerleyen saatlerde internet verilerinde rekor kırıyor. Salim Güran’ın konumu her zaman açık.

‘Yüksel’le Salim arasındaki iftira baz raporuna göre çürütüldü’

* Kamera kaydı, baz raporları ve ses kayıtları karşılaştırıldığında Salim Güran olay günü gece vakti kesinlikle Narin’in bulunduğu yere gitmiyor. Baz doğruysa Gazal Bahtiyar neden tutuklanmıyor? Gazal Bahtiyar hakkında ihbarda bulunuyorum; lütfen tutuklayın.

* Baz raporunda bir dakikalık sapmadan bahsediliyor. Daraltılmış baz raporunda en az 50 metreden bahsediliyor. Evler iç içe ve biz hala bu delili tartışıyoruz. Katil Salim mi yoksa Enes mi? Biz katil Nevzat derken boşuna söylemiyoruz, birçok delil sunduk. Bize ne söyleniyor, Nevzat hariç herkes katil.

* Baz raporunu kabul edeceksek Salim, Arif’in evinde 15.20’de olduğunu söylüyor. Salim çocuk eve geldikten sonra eve geliyor. Yüksel ile Salim arasındaki iftira konusu da baz raporuna göre çürütülmüş oldu. Müvekkilimizin tahliyesini, bunu yapamıyorsanız da ev hapsi vermenizi ve bu mağduriyetinin giderilmesini talep ediyorum.

Nevzat Bahtiyar: Suçun hepsini benim üzerime atıyorlar, kabul etmiyorum’

Daha sonra Nevzat Bahtiyar savunma yaptı:

* Narin’in cansız bedenini Salim Güran verdi. Kendisi bana işaret etti, “Bunu kaybet, parça parça haline getir” dedi. Suçu üzerime yüklüyorlar. Salim’in avukatı bana yönelik hoş kelimeler kullanmadı. Neden bir insanı vahşice yukarıdan atayım? Biri beni görebilir.

* Korktuğum için sustum. Ailem güvence altına alındıktan sonra söyledim. Tekli odada kalıyorum. Kartım ve hesabım yoktu. Odamda televizyon, radyo hiçbir şey yok. (Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ) Devletin beni neden yakalamadığını söylüyor. Ne konuştuğunu bilmiyorsun. Kimin gücü devlete yetiyor. Hiç kimse gazetecilere müdahale etmedi. Ben onları tanımıyorum, onlar da beni görmediler. Yakalandığım gün beni karakola götürdüler. Ailemin güvencesi olmadığı için mecburen yalan söylemek zorunda kaldım.

* (Salim Güran) Ben sana ne dediysem onu söyle. Sen beni çağırdın. Narin’i bana teslim ettin. Şimdi inkar ediyorsun. Ben aldım, götürdüm, oraya bıraktım. Ben sadece Narin’in cansız bedenini taşıdım. İnkar etmiyorum. Cezam neyse razıyım. Onların da suçunu kabul etmesi lazım. Suçun hepsini benim üzerime atıyorlar. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben öldürmedim, neden üzerime alayım ki? İftira atamam. Ne biliyorsam onu söyledim.